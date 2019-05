Niki Lauda är död efter lång tids sjukdom – trefaldig Formel 1 världsmästare

Mannen som kom tillbaka från döden har nu återvänt, för gott. Niki Laudas familj bekräftade i måndags att han avlidit i sviterna efter en lång tids sjukdom.

Niki Lauda och James Hunt, rivaler på film men respekterade varandra både privat och på bana. Bilden är för 1977, Zolder i Limburg, Belgium. Foto: Getty

Under förra hösten genomgick Niki Lauda en lungtransplantation efter en tids sjukdom och var inlagd i två månader. Under början av det här året fick han lunginflammation och led av njursvikt.

Igår kväll bekräftade familjen att Niki Lauda, 70 år, gått bort:

"Med djup sorg meddelar vi att vår älskade Niki gick bort i stillhet, omgiven av sin familj, under måndagen," skrev hans familj i ett uttalande till österrikiska medier.

"Hans unika prestationer som idrottsman och entreprenör är och förblir oförglömliga, hans oförtröttliga energi, hans raka sätt och hans mod kvarstår."

"En förebild och ett riktmärke för oss alla, han var också en kärleksfull och omtänksam make, far och farfar utanför offentligheten och han kommer att saknas."

Niki Lauda var en ikon och arbetade inom Formel 1 i fyra decennier. Hans motorsportkarriär inleddes mot familjens vilja och klivet in till Formel 1 gick via March-teamet och Lauda köpte in sig i BRM. Teamkollegan Clay Regazzoni värvades av Ferrari och teamledaren Enzo Ferrari undrade om den unge Lauda var något att satsa på? Resten är historia, som det brukar heta.

Första F1-vinsten kom 1974, tillsammans med Ferrari, och han blev världsmästare första gången 1975.

Det som gjorde Niki Lauda till en legend redan under sin livstid var sättet som han tog sig tillbaka efter den fasansfulla kraschen på Nürburgrings Nordslinga 1 augusti 1976. Bilen började brinna och Niki Lauda blev svårt brännskadad.

Niki Lauda svävade mellan liv och död efter att ha andats in den giftiga brandröken. Olyckan skulle bli slutet för Nordslingan som GP-bana, men 42 dagar senare gjorde Lauda en sensationell comeback (något som bildar grunden till spelfilmen Rush från 2013) och var ytterst nära att ta VM-guldet det året. Året därpå kom det andra världsmästerskapet för Ferrari.

Niki Lauda gjorde ett uppehåll från racingen och satsade istället på att bygga upp ett flygbolag. Han kom dock tillbaka till F1 ihop med McLaren och tog sin tredje världsmästartitel 1984.

1985 lämnade Niki Lauda Formel 1 för andra gången, men kunde ändå inte hålla sig borta. Han klev in hos Ferrari som "konsult" under 90-talet och gjorde även ett kort inhopp hos Jaguar 2001. Under 2012 fick Niki Lauda en roll som konsulterande chef i Mercedes F1-team och där hade han ett avgörande inflytande fram till förra sommaren, då han insjuknade.

Bilden är från mitten av 80-talet och Lauda är fortfarande svårt märkt efter olyckan på Nürburgring. Han gjorde aldrig någon kosmetisk förbättring av brandskadorna. "Åldersrynkorna har gjort det bättre", som Lauda brukar skämta på gamla dagar. Foto: Bryn Colton/Getty Images.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.