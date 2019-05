Backtävling: Green Hell of Hill Climb i Sankt Anton 2019

Gillar du högvarviga motorer och vilda men skickliga förare är det här rätt film. Skruva upp ljudet!

Backtävlingar bjuder på rejält ombyggda bilar, här Karl Schagerl i sin VW Golf Rallye TFSI-R.

Kan vi få nog av backtävlingar? Givetvis inte och här har vi en färsk film "Green Hell of Hill Climb" i Sankt Anton, Österrike.

Filmen har en inledning med musik i bakgrunden, men var inte oroliga – vid 1:18 in i filmen är det bara motorljud och ståpäls som gäller. Tävlingen vanns av Karl Schagerl i sin VW Golf Rallye TFSI-R som på tre försök fick den sammanlagda tiden 3:42,04.

Vill du se fler liknande filmer är det bara att knappa in Green Hell of Hill Climb Sankt Anton i sökfältet. Eller gå in på Werace.tv (klicka på länken) och se de senaste filmerna från backtävlingarna.

