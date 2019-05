Officiell: Ferrari SF90 Stradale – laddhybriden med V8, tre elmotorer och 1.000 hk

Starkare än till och med LaFerrari, med 4,0-liters V8 och fyrhjulsdrift. Och det blir ingen begränsad upplaga – ställ dig i kö!

Hal som en ål men ändå med hög downforce, här är nya Ferrari SF90 Stradale.

Nätet har svämmat över av rykten och läckta bilder, men nu är den officiell: Ferrari SF90 Stradale. Varför elmotorer? De behövs för att möta EU:s CO2-krav.

EU kräver väsentligt lägre CO2-utsläpp och det är något som även "drabbar" Ferrari. Ikväll presenteras Ferrari SF90 Stradale och den drivs av inte mindre än tre elmotorer – och en uppborrad V8-motor med dubbel turboladdning. Totalt 1.000 hk och 800 Nm i toppeffekt. Två elmotorer driver framhjulen och en assisterar förbränningsmotorn.

V8-motorn i Ferrari SF90 Stradale har ökat sin volym till 3,99 liter, från tidigare 3,90 liter. Topplock, förbränningsrum, ventiler, insug och avgassystem har uppgraderats. Dessutom använder Ferrari en helt ny typ av spridare som sprutar in bensinen med ett tryck på 350 bar. V8-motorn är den starkaste någonsin, från Ferrari, med sina 780 hk. Elmotorerna ger 220 hk, sammanlagt.

V8:an driver en helt ny, åttastegad automatlåda (tidigare sju växlar). Backväxeln behövs inte längre, eftersom elmotorerna sköter den uppgiften. Det ger en viktbesparing på sju kilo, trots en extra växel (jämfört med föregångaren). Växlingarna går supersnabbt, 200 millisekunder. Hög toppeffekt och minskad vikt (torrvikt 1.570 kilo) ger utmärkta prestanda, 0–100 km/h går på 2,5 sekunder och 0–200 tar endast 6,7 sekunder.

Speciell vikt har lagts vid aerodynamiken på Ferrari SF90 Stradale. Vid 250 km/h skapas ett nedåttryck på 390 kilo, vilket är unikt för Ferrari. Batteripaketet är ganska litet, men en kapacitet på 7,9 kWh. Det räcker för en räckvidd på 25 kilometer, enligt Ferrari. Elmotorerna kan driva Ferrari SF90 Stradale i upp till 135 km/h.

Till skillnad från LaFerrari så ska Ferrari SF90 Stradale inte begränsas i tillverkningsantal, utan det handlar snarare om att hinna bygga tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan.

Till premiärvisningen hade Ferrari bjudit in 2.000 gäster och många av dessa har redan lagt sin order – även om väntan blir lång. De första Ferrari SF90 Stradale ska levereras till kund efter årsskiftet 2020. Något pris för Ferrari SF90 Stradale finns inte ännu, men det väntas starta kring åtta miljoner kronor.

De som är oroliga över service och underhållskostnader av Ferrari SF90 Stradale kan känna sig trygga. Under de första sju åren är all service och underhåll gratis. Serviceintervallet är 2.000 mil, eller en gång per år.

