Miljontals bilförare världen över använder kartappen Waze för att hålla koll på köerna. Trots avancerade algoritmer förlitar sig företaget på volontärer som uppdaterar kartorna. Vi har träffat en av "kartredigerarna".

Plötsligt tog det bara tvärstopp. Som en blixt från klar himmel var det total trafikstockning på den dittills så tomma motorvägen. Bilkö? Så här dags?

Jo, så var det, och hade jag bara använt en mobilapp som till exempel Google Maps, Waze eller Apples karttjänst hade jag inte behövt sitta där och sega fram i krypfart.

Vi är hundratusentals svenskar som varje dag använder någon av karttjänsterna, antingen för att navigera rätt eller för att hålla koll på trafiken i realtid. Waze är en av de populäraste apparna, ett israeliskt företag som köptes upp av Google för sex år sedan.

Waze använder avancerad teknik och imponerande algoritmer för att kunna räkna ut den snabbaste vägen mellan bilen och målet. Men för en stor del av navigerandet förlitar sig Waze faktiskt på något som nästan kan beskrivas som gammalmodigt, på ett charmigt sätt: livs levande människor.

För Google är det strategiskt viktigt att ha karttjänster som Google Maps och Waze, med koll på vägar och trafik i realtid. Volontärerna gör ett viktigt jobb som senare kan användas för företagets självkörande bilar. Här är produktspecialisten Mark Campos vid en presentation i New York 2016. Foto: Getty Images

Hundratals volontärer utan ersättning

Bara i Sverige finns flera hundra så kallade "Waze-volontärer" som frivilligt, och utan ersättning, jobbar med kartorna på sin lediga tid. Det handlar oftast om att hantera olika förfrågningar från andra Waze-användare – de kan till exempel rapportera en felaktig hastighetsgräns, en väg som blivit enkelriktad eller ett aktuellt vägarbete. Men det kan också handla om att lägga till nya vägar om ett nytt bostadsområde läggs upp. Det kan göras i så kallade "map raids", där volontärerna gör en tillfällig "räd" för att lägga in så mycket som möjligt i det nya området på Waze-kartan.

Du som kör bil i Stockholmsområdet kanske har stött på kartuppdateringar som gjorts av signaturen ulle2. Bakom det namnet döljer sig Ulrik Améen som varit frivillig kartvolontär hos Waze sedan 2011.

"Jag började använda Waze själv när jag körde. Vid vår sommarstuga märkte jag att det inte fanns några vägar inlagda, och det var så det började. Jag har alltid gillat att skapa och se saker och ting växa fram. Och så gillar jag kartor av någon anledning. Jag tyckte det var kul, och har fortsatt sedan dess. Det är åtta år sedan", säger han.

Det är Waze som bygger strukturen, kartverktyget och appen i grunden, medan Waze så kallade "community", som Ulrik Améen kallar det, ser till att det finns kartor med vägar att åka på.

"Vi har många ögon som jobbar med kartan – det blir inte alls samma precision om någon central ska sitta och göra det"

Vi pratas vid på en halvskrapig Skypelina på datorn för att Ulrik också ska kunna visa mig hur kartredigeraren fungerar. Här har han alltså spenderat hundratals timmar med att klicka fram små sektioner på varje väg och tala om för Waze åt vilka håll bilförarna kan svänga, vad det är för hastighetsbegränsning, om vägen är en viadukt eller bro, om den är enkelriktad och vad det är för typ av väg. Motorväg går till exempel före stadsgata, och grusväg kan priotieras bort helt i ruttberäkningen.

"Kartan uppdateras i princip varje natt så man får ju väldigt uppdaterat kartmaterial. Är det ett vägarbete någonstans lägger vi in det. Vi har så många ögon som jobbar med kartan och det blir inte alls samma lokala precision om någon central ska sitta och göra det", säger Ulrik.

Om en Waze-användare rapporterat in ett fel på kartan dyker det upp i volontärernas kartverktyg. Det är sällan volontärerna tar sig ut rent fysiskt för att kolla hur det ser ut på riktigt, men tack vare verktyg som Google Streetview kan kartredigerarna oftast se hur det ser ut på platsen.

Waze-volontärerna Ulrik Améen och Jaakko Hurri på ett så kallat "meetup" i finska Tammerfors. Foto: Mika Latvala/FinToy

"Man blir rätt duktig på att hitta på kartor"

När Ulrik inte arbetar med teknik för avfallsbehandling på sitt "vanliga" heltidsjobb sitter han alltså i den så kallade kartredigeraren som Waze tillhandahåller för alla volontärer, och han kan även diskutera vad som ska göras på kartan i volontärernas forum. Där finns en särskild sektion för de svenska volontärerna och även möjlighet för Waze huvudkontor att lägga ut nyheter och andra uppdateringar för volontärerna. Det händer också att volontärerna träffas fysiskt för att snacka över en öl.

Ulrik jobbar även en del i Indien där Waze köpt in en så kallad grundkarta. Men den typen av kartor är inte tillräckligt exakta och korrekta, så då blir det volontärernas jobb att styra upp hur den ser ut.

"Man blir rätt duktig att hitta på kartor om man säger så", som Ulrik uttrycker det.

Kartredigerarna har olika nivå för att inte en nybörjare ska kunna radera E4:an av misstag

Ett litet fel av en Waze-redigerare kan få ganska stora konsekvenser. Ett vägarbete som är inlagt på fel plats gör att bilförarna leds runt på fel vägar, och en landsväg som är inlagd som motorväg kan göra att det blir trafikstockning. Därför har volontärerna olika "behörighetsnivå" – en nybörjare kan till exempel inte göra alla ändringar som behöver göras utan kan då be om hjälp i forumet av en mer erfaren volontär. Ju fler ändringar du gör, desto högre rank får du som redigerare, och den som vill kan bli "area manager" som då ansvarar för kartan på ett visst område.

"Det är ett säkerhetssystem så inte en nybörjare kan gå in och ta bort E4:an, till exempel", enligt Ulrik.

Waze-användarna kan själva rapportera vägarbeten och köer i appen, och de går upp automatiskt utan kartvolontärernas hjälp. Andra användare kan verifiera att det faktiskt är kö genom att göra en "upptumme" i appen. Varningen för vägarbete eller kö försvinner när bilförarna på platsen slutar "tumma upp" händelsen i appen.

Volontärerna kan lägga in planerade vägarbeten och avstängningar under längre tid och rättar alltså även till kartproblem som rapporteras in av användarna. Vid varje kartproblem finns också en chatt där användarna kan prata med kartredigeraren och förklara vad som är fel.

Waze kan gissa hastighetsgränsen själv

Waze kan också själv rapportera saker som kanske behöver ändras till redigerarna. Om en väg är satt som enkelriktad på kartan, men Waze märker att bilförarna på platsen kör åt båda hållen, kanske vägen ska läggas in som dubbelriktad. På samma sätt vet Waze hur fort bilförarna åker och kan själv gissa vilken hastighetsgräns som ska gälla på platsen.

Men trots alla tekniska lösningar är alltså Waze-volontärerna i enormt viktiga.

"Det känns absolut som att vi har en bra sammanhållning. Och det är en väldig blandning av människor när vi träffas fysiskt på 'meetups'. En kan sitta och köra kolkraftverk i Tyskland, en annan är doktor i kemi. Redigeraren med flest poäng är en pensionär från Italien. Men alla har det gemensamt att vi gillar att fixa med kartan", säger Ulrik Améen.

• Hur mycket tid lägger du på det här?

"Just nu har jag så mycket på jobbet. Tidigare kanske det var en timme om dagen som genomsnitt."

• Waze och Google tjänar ju pengar på annonser i deras appar, men själva jobbar ni gratis. Borde ni inte ha betalt?

"Jag tror inte det skulle funka. Jag tycker det är kul att åka på eventen de har ibland, och det är ju Waze som betalar. Det blir som ett 'tack för hjälpen'. Jag tror man ska se det som volontärarbete, att hjälpa andra. Man måste tycka det är kul, annars ska man inte hålla på."

