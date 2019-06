Dale Earnhardt Jr sätter fokus på farliga hjärnskakningar inom motorsporten

Även inom motorsporten borde man ta hjärnskakningar på allvar. Dale Earnhardt Jr hade minst 20 sådana och det kunde ha gått riktigt illa.

Det är dags att sluta betrakta hjärnskakningar som något ”skämmigt”, säger Dale Earnhardt Jr. Foto: Sean Gardner/Getty.

I boken "Racing to the Finish" berättar Dale Earnhardt Jr om sin karriär och hälsoproblem.

Inom svensk ishockey har man i många år debatterat hur de farliga hjärnskakningarna ska hanteras. Upprepade hjärnskakningar kan ge allvarliga symtom och i värsta fall bestående skador.

Men det finns fler som borde diskutera hur farliga hjärnskakningar kan vara. NASCAR-stjärnan Dale Earnhardt Jr berättar i en intervju med sajten Jalopnik att det är dags att sluta betrakta hjärnskakningar som något "skämmigt". Inom motorsporten har många inte velat berätta om sina symtom, vilket fick Dale Earnhardt Jr att skriva en bok om ämnet: "Racing to the Finish".

Inom motorsporten har säkerheten höjts och det är idag relativt ovanligt med olyckor som leder till allvarliga skador eller dödsfall. Men hjärnskakningar är "luriga" då symtomen kan vara diffusa, inledningsvis, men utvecklas till något riktigt allvarligt om föraren får upprepade hjärnskakningar.

I en intervju med New York Times berättade Dale Earnhardt Jr att han kraschade sin Chevrolet kraftigt under Daytona 300, 1998. Hans hjälm slog i skyddsburen så kraftigt att den böjde stålröret. En vecka senare var Dale i verkstaden och jobbade på insidan av sin racebil när han plötsligt fick känslan av att bilen började rulla. Han satte sig upp och insåg att bilen inte hade rört sig en centimeter. Så småningom upptäckte läkare att Dale Earnhardt Jr fått en hjärnskada i kopplingen till innerörat och balanssinnet.

Efter en krasch på Talladega 2012, som föregicks av en annan krasch, fick Dale Earnhardt Jr känslomässiga, okontrollerbara svängningar i sitt humör. Han kände sig konstant berusad och köra bil var inte att tänka på.

Hjärnskakningar skulle förfölja Dale Earnhardt Jr under hans karriär och han uppskattar att det blev minst ett 20-tal under de år han tävlade. Dale var tvungen att ställa in halva säsongen 2016 på grund av sina symtom och året därpå – efter en fullbordad säsong – lade han hjälmen på hyllan för gott. Att vara sjuk var en hemsk upplevelse, berättar Dale Earnhardt Jr: "Jag var rädd för mig själv."

Inom amerikansk fotboll är det mycket vanligt med hjärnskakningar och det finns många exempel på spelare som fått kroniska skador och även dött. Tyvärr finns det även en handfull sådana exempel inom amerikansk motorsport.

Dale Earnhardt Jr:s förhoppning är att attityden till hjärnskakningar förändras inom motorsporten, och han ser vissa hoppfulla tecken:

"Jag tror att när det gäller dagens förare så är det en långsam förändring av kulturen. Men helt klart får de yngre förarna som kommer in i motorsporten mycket mer utbildning på området."

Läkartidningen:

Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning



