F1-konstruktören Gordon Murray avslöjar fler detaljer om sin supersportbil T.50

Nya T.50 blir aningen längre än föregångaren McLaren F1 från 90-talet. Men kort ändå, 438 centimeter.

McLaren F1 ska få en efterföljare 2022 och den har en +600 hk V12-motor. Vikten på T.50 hamnar under 1.000 kilo – cirka 400–600 kilo mindre än de flesta hypercars.

Gordon Murray är ett tekniskt geni som på 90-talet tog alla sina kunskaper från Formel 1 och överförde tekniken i en gatbil – legendariska McLaren F1.

Nu ska Gordon Murray göra en andlig efterföljare som ska bli bättre på allt. Lägre vikt, högre effekt och mycket bättre aerodynamik. Men med samma höga byggkvalitet som F1 och lika praktisk, med sina tre sittplatser.

Tillverkningen av F.50 ska inledas 2022 och på ett år ska man bygga 100 bilar i den egna fabriken, Gordon Murray Automotive (GMA). Namnet T.50 återspeglar det faktum att professor Gordon Murray numera ägnat 50 år att designa egna bilar, för motorsport och gatbruk.

Precis som med McLaren F1 blir den nya T.50 en ganska nätt bil med längden 4.380 millimeter och bredden 1.850 millimeter. McLaren F1 var 4.287 millimeter lång. Tekniken har kommit långt sedan 90-talet och det gör att nya T.50 kan bli ännu lättare än sin föregångare F1, som vägde in på låga 1.100 kilo. Målet är att T.50 ska komma in under den fyrsiffriga gränsen och väga 980 kilo.

Att ha låg vikt är en egenskap som påverkar allt positivt. Väghållningen blir bättre, bromssträckan kortare och accelerationen snabbare. Målet är att T.50 ska ha ett vikt/effekt-förhållande som ligger på samma nivå som McLaren F1 GTR som vann 24-timmars på Le Mans 1995, samt McLaren P1 och Ferrari LaFerrari.

"Badkaret" i T.50 består av en kolfiber monocoque, precis som hos McLaren F1. Vad som däremot inte blir i kolfiber blir fälgar och chassikomponenter, för det skulle innebära allt för mycket bekymmer i vardagen för bilägaren – anser Gordon Murray. En fälg i kolfiber är svår att undersöka om man till exempel kört på en trottoarkant, av säkerhetsskäl bör då fälgen bytas – vilket blir mycket dyrt.

Drivlinan består av en nykonstruerad V12 sugmotor på 3,9 liter som ska byggas av Cosworth. Motorn blir extremt högvarvig med rödmarkerad gräns vid 12.100 rpm och ett varvtalsstopp vid 12.400 rpm. Det är till och med högre än Aston Martins V12:a i Valkyrie (10.500 rpm). Toppeffekten ska hamna över det som BMW:s V12:a kunde leverera i McLaren F1 (627 hk), det vill säga en god bit över 600 hk. Växellådan blir manuell, sexväxlad, eftersom kunderna vill ha det så.

Aerodynamiken ska bli mycket avancerad på T.50. Precis som med Gordon Murrays F1-bil Brabham BT46B från 1978 ska det finnas en stor fläkt som skapar ett undertryck under T.50. Fläkthastigheten kan varieras efter behov, den kan till exempel ökas vid kurvtagning för att ge bättre grepp. Den här tekniken visade sig så överlägsen på Brabham BT46B att den förbjöds inom Formel 1, efter sin första (och enda) GP-vinst.

Enligt Gordon Murray har speciell vikt lagts vid att göra T.50 till en praktisk och lättkörd bil. Föraren sitter centralt placerad med god sikt runt bilen och det finns plats för två passagerare. Något pris för T.50 nämns inte men med tanke på den fantastiska värdestegring som McLaren F1 haft genom åren borde det vara ett mindre problem.

Framvagnens länkar är bultade rakt in i "öron" som sitter i kolfibermonocoquen. Det behövs ingen hjälpram fram.

Och det behövs heller ingen hjälpram fram, bakvagnsdelarna bultar i den sexväxlade, manuella transmissionen.

Vi ser Gordon Murrays F1-bil Brabham BT46B från 1978 längst upp. I mitten McLaren F1 som byggdes i 106 exemplar mellan 1992–1998. Och längst ner den kommande T.50. Om nya bilen bara ska heta T.50 eller får något annat namn förtäljer inte historien ännu.

Gordon Murray är född 18 juni 1946 i Durban, Sydafrika. Det innebär att han snart fyller 73 år.

