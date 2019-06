Volvo Cars vässar försäljningen globalt – ökade med 12,4 procent under maj 2019

Försäljningen gick upp med hela 12,4 procent globalt, trots många problem i USA, Europa och Kina.

I Kina har bilförsäljningen tvärstannat, president Trump skrämmer hela bilindustrin med sina skyddstullar och i Europa ser dieselförbud och Brexit till att skapa oro. Trots all denna skakighet visar Volvo Cars mycket fina resultat.

Den globala försäljningen under maj ökade med 12,4 procent för Volvo Cars, jämfört med samma månad förra året. Totalt såldes 60.196 bilar under maj månad. Hittills i år – januari till maj – har Volvo sålt 278.051 bilar, en ökning med 9,6 procent.

Resultatet i Kina är speciellt imponerande, där Volvo ökade sin försäljning med 17,4 procent. Detta samtidigt som många av premiumkonkurrenterna fått se en kraftigt försämrad försäljning i Kina. Det är speciellt de lokalt producerade Volvo XC60 och S90 som är intressanta för kineserna.

I Europa öka försäljningen för Volvo Cars med 16,9 procent, totalt 29.681 bilar. Starkast i Europa gick XC60, XC40 samt V60 kombi. Bästsäljaren globalt under maj är Volvo XC60 med 17.510 bilar, följd av XC40 som hittade 10.574 nya ägare under maj.

Volvos långsiktiga mål är att sälja 800.000 bilar eller mer senast 2020. Under 2018 sålde Volvo 642.253 bilar och "700.000-strecket" lär passeras utan problem under 2019. Sedan är det inte så långt kvar till +800.000 bilar under 2020.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.