Den allra sist byggda Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 auktioneras ut

En sådan här chans får man bara en gång i livet. Den allra sista Saaben är till salu. Och den är helt ny, med 65 kilometer på mätaren.

Du kunde välja vilken kulör som helst, så länge det var silvermetallic eller svart ... Foto: Pär Brandt.

Som vi alla minns gick Saab Automobile i konkurs 19 december 2011. Därmed stannade produktionen av nya generationen Saab 9-5 och den byggde man aldrig vidare på, då GM ägde licensrättigheterna.

Men Saabs konkursbo övertogs av elbilstillverkaren National Electric Vehicle Sweden, Nevs, sommaren 2012. Licensrättigheterna till "gamla" Saab 9-3 ingick i uppköpet och med stor möda lyckades Nevs samla ihop alla komponenter och leverantörer som behövdes för att börja nyproducera 9-3 i Trollhättan.

I december 2013 inleddes produktionen, efter att bilfabriken stått stilla i 2,5 år. Nevs byggde bara en modell, Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 med bensinturbo på 2,0 liter och 220 hk/350 Nm. För att förenkla produktionen nöjde man sig med två kulörer: svart och silvermetallic. Det erbjöds även två transmissioner, sexstegad automat och sexväxlad manuell låda.

Produktionen av Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 pågick till 2014, men sedan tog det stopp. Sammanlagt byggdes 420 nya Saab 9-3. Dessa sällsynta exemplar är numera samlarbilar.

Den allra sista Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 med som rullade av bandet i Trollhättan behöll Nevs. En silverlackad bil med automatlåda och 65 kilometer på mätaren.

Men nu har man bestämt sig för att auktionera bord "världens sista Saab" och det ska ske i höst. Datum, utropspris och auktioneringsförrättare ska meddelas senare.

De som vill titta på den sista Saaben får en chans nu i helgen, 7-9 juni, i samband med Saabfestivalen. Bilen står utställd vid huvudporten utanför Nevs fabrik i Trollhättan.

Den "nya" Saab 9-3 hade en del detaljer som utmärkte den. I fronten fanns annorlunda dimljus med tre LED-lampor. Inuti var den stora skillnaden att Saab 9-3 fått framstolar från Volvo XC90, vilket var ett komfortmässigt lyft även om de också byggde några centimeter på höjden. Sammanlagt var det ett 100-tal nya komponenter som användes i nya 9-3 och påtagligt var också en bättre bullerdämpning.

Priset för Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 med manuell låda var 279.000 kronor, 289.000 om man ville ha automat. Då ingick fri service i 9.000 mil och 17-tums aluminiumfälgar med vinterdäck.

Avsikten var att "nya" Saab 9-3 skulle begåvas med ett ansiktslyft under slutet av 2014 eller början av 2015, då både front och akter skulle få en ny design. Kanske var det inte så klokt att kommunicera det redan från början, en del presumtiva kunder ville vänta in det nya utseendet och försäljningen tog inte fart. 420 exemplar blev det, sedan slängde Nevs in handduken för gott.

Första – och sista – provkörningen av Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 publicerades i auto motor & sport nummer 6/2014.

Världens sista Saab kan bli din, i höst auktioneras bilen ut.

Det här exemplaret, i samma silverkulör, provkörde vi i februari 2014. Det är alltså en av de första bilarna som byggdes, av de totalt 420 som blev producerade.

Stolarna var ett klart lyft jämfört med föregångaren, "lånades" från Volvo XC90.

Tydligt markerade med Saab, för att inga missförstånd skulle uppstå. Tyvärr kom stolarna lite för högt.

Så här såg bandet ut i Trollhättan i början av 2014. Ett litet gäng bilbyggare snickrade ihop "nya" 9-3 Aero Sedan Turbo4.

Mer än 420 nya Saab 9-3 blev det inte. En samlarbil, redan idag.

