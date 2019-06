President Donald Trump drar tillbaka strafftull mot Mexiko – skulle kostat 150 miljarder

Som vanligt kommunicerar president Donald Trump via twitter och tidigt under lördagen kom beskedet att Mexiko slipper "strafftull":

"Jag är glad att kunna informera er att USA har uppnått ett undertecknat avtal med Mexiko. Tullarna som planerades att införas under måndagen av USA, mot Mexiko, är härmed inställda på obestämd tid. Mexiko har i gengäld kommit överens om att vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa migrationsflödet genom Mexiko och till vår södra gränsen. Detta görs för att kraftigt minska, eller helt eliminera, olaglig invandring som kommer från Mexiko och till USA. Detaljer om avtalet kommer snart att släppas av utrikesdepartementet. Tack!"

Amerikansk bilindustri kan därmed pusta ut kollektivt, då strafftullen mot Mexiko skulle ha blivit mycket kostsam. Om tullarna hade ökat till maximala 25 procent – i etappvisa steg om 5 procent – skulle det få smärtsamma konsekvenser för både industrin och konsumenterna.

USA importerar bilar och fordon från Mexiko för många miljarder dollar varje år och Mexiko har även stor produktion av komponenter som hamnar på bilar som byggs i USA. Det importeras komponenter från Mexiko till USA för cirka 60 miljarder dollar årligen.

Deutsche Bank har gjort en uppskattning på vad det skulle innebära i kostnadsökning för "The Big Three" (GM, Ford och Chrysler) om tullarna ökat till maximala 25 procent. Kostnaderna hade ökat med nästan 16 miljarder dollar, alltså ungefär 150 miljarder kronor, årligen.

Antalet migranter till USA har ökat de senaste månaderna. Enligt myndigheten "Customs and Border Protection" var det under maj månad mer än 144.000 migranter som togs om hand i USA – efter att invandrat illegalt – eller avvisades direkt vid gränsen.

Men den globala bilindustrin kan inte blåsa faran över, ännu. Handelskriget mellan USA och Kina fortsätter, vilket bland annat fått dyrbara konsekvenser för Volvo Cars. President Trump har även hotat med att införa 25 procent tull för europeiska bilar som importeras till USA.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....