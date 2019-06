Elscootern leder till allt fler olyckor i städerna – 11 döda i USA

Sverige fick nyligen sitt första dödsfall och enbart i Stockholm hamnar minst en person om dagen på akuten. Borde elscootern förbjudas?

Elscootern är en allt mera vanlig syn i svenska städer. I takt med att antalet ökar händer det också fler olyckor. Exakt hur många olyckor är svårt att få säkra siffror på då elscootern inte är ett eget fordonsslag, utan i laglig mening betraktas som en "eldriven cykel".

De större eldrivna sparkcyklarna med motoreffekt på 1.000 watt klassas som moped klass 1. De här elscootrarna ska registreras, får inte köras på cykelbana och föraren måste ha hjälm – vilket polisen klargjort (klicka för att läsa mer).

I en intervju med Dagens Nyheter sa sjuksköterskan Emma Hjelm på S:t Görans sjukhus i Stockholm att de får in minst en person om dagen som skadat sig på en elscooter – och ännu fler under helgerna:

"Jag upplever att färre behöver uppsöka sjukhus efter cykelolyckor. Men de som åker elsparkcykel verkar i högre utsträckning göra illa sig och har lite svårare skador," sa Emma Hjelm till DN.

Trottoarkörning förbjudet i vissa länder

Någon statistik från USA finns inte heller, men nyhetsbyrån AP gjorde en genomgång av olika olyckor med elektriska sparkcyklar. De fann att från 2018 till idag har det skett 11 dödsolyckor med elscooter i USA, 9 av dessa på hyrda elscootrar.

I många större städer och en del länder (däribland Storbritannien) är det förbjudet att framföra elscooter på trottoaren. En regel som dock många förare struntar i.

Första dödsfallet i Sverige

I Kalifornien dök elscootern upp under 2017 och sjukhusen märkte direkt att allt fler behövde få sjukhusvård. Ett sjukhus i Los Angeles fick under 2018 in 249 personer som behövde vård efter olyckor med elscooter, varav 40 procent med huvudskador. Endast fyra procent av de skadade hade använt hjälm.

Dagen efter att hyrbolaget Voi startade sin verksamhet i Helsingborg, 30 maj, dog en 26-årig man i en trafikolycka med elscooter efter att ha kolliderat med en bil. Olyckan ska ha skett i en backe, där en elscooter kan få upp farten.

I Sverige finns det tre företag som hyr ut elscooter i flera svenska städer: Glyde, Lime och Voi. Fler aktörer har aviserat att de också ska etablera sig i Sverige. Elscootrar som går att hyra är relativt nya i Sverige, de första kom för ett halvår sedan.

En andra åsikt: Erik Söderholm, digital redaktionschef

"Problemet är inte alltid elscootrarna i sig"

De små elscootrarna har verkligen intagit städerna på allvar. I nästan varje gathörn smiter det förbi en stressad stadsbo på elscooter.

Senaste månaden har det dykt upp betydligt fler kritiska tidningsrubriker om elscootrarna än tidigare. De slängs hur som helst över trottoaren vilket förstås försvårar enormt för synskadade och rörelsehindrade, de har alldeles för dålig hållbarhet och de orsakar en hel del personskador enligt rapporter från både USA och Sverige.

Men vi ska också komma ihåg att elscootrarna kan spela en ganska viktig roll för att sänka utsläppen. Många av "elscooteristerna" hade kanske kört bil eller tagit en dieseltaxi annars. Det är slösigare för miljön och det redan begränsade utrymmet i stan.

Sedan tycker jag själv det är fantastiskt kul med innovativa lösningar som gör att folk kan ta sig mellan A och B lite smidigare och snabbare.

Alla som cyklat i Stockholm vet hur hemskt det kan vara, med cykelbanor som "försvinner" och felparkerare i cykelbanan. Jag är övertygad om att problemet här inte alltid är fordonen i sig – cykel eller elscooter – utan att stan över huvud taget inte är anpassad för den här typen av "nya" transportsätt.

