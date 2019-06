Top Gear-profilen ska slå till på en Tesla Model 3

Men den hajpade elbilen var inte helt felfri, enligt testet.

Top Gear har haft ett – för att uttrycka det milt – delat förhållande till Tesla. Redan 2008 provkördes första generationen Tesla Roadster av dåvarande programledaren Jeremy Clarkson, och han avfärdade den lilla elsportbilen med kort räckvidd och många andra fel.

Tesla valde att stämma BBC för vad de tyckte var helt felaktiga uppgifter.

Nu är det nya tider. Jeremy Clarkson har bytt kanal efter misshandeln av en producent och nu har kända bilprofilen Chris Harris hoppat in i programmet på BBC.

Chris Harris har kanske inte heller gjort sig känd som någon elbilsfantast, men hans provkörning av Tesla Model S innehöll en del positiv kritik, och inte minst hyllades prestandan.

Nu har Chris Harris och de andra i den nya Top Gear-trion på BBC tagit sig an hajpade Tesla Model 3, där den testades mot Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Mercedes-AMG C 63 S och BMW M3.

Teslan imponerade i accelerationstestet trots att Mercedesen kom ikapp efter en halv engelsk mil (cirka 800 meter) och Chris Harris beskrev Model 3 som "rödljuskungen".

I bankörningstestet kunde Teslan inte riktigt hålla jämna steg mot Alfa Romeon, och den kändes enligt Chris Harris för mjuk i kurvorna, men han blev ändå imponerad av prestandan trots att bilen inte var fulladdad.

Teslan klarade banan på 1:04:28 mot 1:04:84 för Alfan, och Chris Harris skriver nu på Twitter att han förmodligen ska köpa den "imponerande" Model 3 som ett första steg in i elbilsvärlden.

"Den borde fungera tills de löst hur man ska göra elbilar roligare och med mer habegär", skriver han.

So, I think I’ll be buying a Tesla Model 3 quite soon. Thought it was so impressive. Nothing like as enjoyable as an M3, but as my first toe-dip into the leccy world, it should work until they figure out how to make EVs more fun and desirable.