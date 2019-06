Här är nya ansiktslyfta Audi A4 – med svenska priser

Audis populära mellanklassare A4 har fått ett mitt i livet-lyft – det mest omfattande sådana någonsin enligt Audi. Utvändigt har fronten, strålkastare, sidolinjerna och bakpartiet fått sig en uppfräschning och har lite aggressivare framtoning än tidigare.

Invändigt är det den på instrumentbrädan monterade 10,1-tumsskärmen som drar blickarna till sig. Mjukvarumässigt finns nu Audis MMI navigation plus som standard. Som instrumentkluster kan både ett delvis analogt och ett helt digitalt väljas. Infotainmentsystemet i nya A4 är Audis nya MIB3-system.

Vidare finns nu ett flertal onlinetjänster tillgängliga via Audi Connect och Audi Connect plus – bland annat systemet Car-to-X som drar nytta av andra uppkopplade bilars insamlade information. Uppkopplade bilar kan också samla in trafikljusinformation och använda den kunskapen för att rekommendera en hastighet för föraren som gör att denne kan surfa på en "grön våg", och helt enkelt undvika att behöva stanna vid rödljus.

Motormässigt erbjuder nya ansiktslyfta A4 tre alternativ från start – två bensinare med lätthybridteknik och en dieselmotor. Lätthybridsystemen i bensinmotorerna är på 12V och ska sänka förbrukningen med upp till 0,3 liter per 100 km vid vardagskörning, enligt Audis egna mätningar. I höst breddas motorprogrammet med en gasdriven g-tron, bland annat. Alla motorer klarar gränsvärdena för Euro 6d-temp.

Även skogsmullen Audi A4 Allroad quattro omfattas av ansiktslyftet och offroadambitionerna känns igen på fyrhjulsdrift som standard, markerade hjulhus, hasplåtar, 35 millimeter högre markfrigång och bredare spårvidd än vanliga A4 – 6 millimeter fram och 11 millimeter bak. Dessutom är automatisk växellåda standard i A4 Allroad.

Åka fort-donet Audi S4 men en diselmotor på 347 hk och 700 Nm uppdateras också den, med försäljningsstart i början av juli.

Lista: Några av nyheterna:

• LED-strålkastare med dynamiska blinkers bak

• Audi connect Safety & Service för nödsamtal och servicebokning online

• Assistanspaket tour med adaptive farthållare, kökörnings-, undanmanöver och effektivitetsassistans, aktiv filhållare och turn assist vid vänstersväng

• MMI Navigation Plus

Motoralternativ och svenska priser:

Audi A4 Sedan:

40 TFSI MHEV 190 hk S tronic Proline edition: 370.200 kr

45 TFSI MHEV 245 hk quattro S tronic Proline Advanced: 459.200 kr

40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline edition: 370.200 kr (FWD prel. säljstart i augusti)

Audi A4 Avant:

40 TFSI MHEV 190 hk S tronic Proline edition: 383.200 kronor.

45 TFSI MHEV 245 hk quattro S tronic Proline Advanced: 472.200 kronor.

40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline edition: 383.200 kronor (FWD prel. säljstart i augusti).

Audi A4 allroad:

45 TFSI MHEV 245 hk quattro S tronic Proline edition: 434.300 kronor.

40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline edition: 419.000 kronor. (prel. säljstart i juli)

