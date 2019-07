Årets stora bilträff – Stockholm Car Meet lördag 3 augusti

Helgen är räddad! På lördag smäller det när Stockholm Car Meet intar Solvalla. Nya bilar, gamla bilar, stora bilar, snabba bilar. Allt finns att beskåda. Välkommen!

Vi på tidningarna auto motor & sport, Wheels Magazine, Power Magazine och Classic Motor har en sak gemensamt – vi älskar bilar. Därför har vi skapat en unik träff där vi blandar nytt och gammalt, trimmat, ombyggt, original, två och fyra hjul. Allt från en gammal ångbil, fantastiska klassiker, USA-bilar, ombyggda showbilar, sportbilar till den nyaste Volvon!

"Vi har tagit till vara på kraften i våra tidningar för att skapa en plats för läsare, entusiaster och redaktioner att mötas. För vi är helt övertygade om att alla som älskar en speciell typ av bilar också tycker att andra sorters bilar är skojiga att se på", säger Alrik Söderlind, chefredaktör på auto motor & sport.

Kanske hittar ni nya favoritbilar och upptäcker att ni är mer "allätare" än vad ni trodde? Kanske knyter ni nya kontakter?

För barnen finns Kids Club med hoppborg, teckningstävling, godisregn och ponnyridning. De unga lär också uppskatta att monstertrucken Thor finns på plats, precis som Blixten McQueen i form av en Dodge Viper.

Missa inte heller vårt swap meet, där du kan köpa allt från bildelar till hela bilar. Lär dig pinstriping. Skaffa en tatuering. Lyssna på en deltävling i SM i billjud. Stockholm Car Meet har allt!

Vi har samlat det mesta och det bästa på en gemensam yta och tillsammans ska vi bjuda er på en hisnande historisk resa i vår jakt på "10 Most Outstanding Cars". Här handplockas utställda bilar av respektive redaktion för att presenteras och hyllas vid stor scenen. Där kommer det löpande under dagen att presenteras olika bilar under ledning av vår konferencier och redaktionskollega Joakim Dyredand.

Passa också på att träffa respektive tidningars redaktioner. Ni hittar oss i våra tidningstält. Där finns vi och våra medarbetare från redaktionerna för att nyfiket ta emot era synpunkter, ris som ros! Kom förbi och säg hej!

Platsen är Solvalla och datumet är den 3 augusti. Väl mött!

Foto: Patrik Karlsson

