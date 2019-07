Tidigare Audichefen Rupert Stadler åtalas för delaktighet i dieselgate – kände till avgasfusket

Åklagare i München åtalar fyra tidigare anställda hos Audi. De misstänks för tre åtalspunkter som berör VW-koncernens avgasfusk, vilket avslöjades hösten 2015.

Tidigare koncernchefen Martin Winterkorn (till vänster) åtalades i april och nu har Rupert Stadler fått sitt åtal. Foto: Getty.

Åklagarmyndigheten i München åtalar tidigare Audichefen Rupert Stadler, tillsammans med ytterligare tre anställda som inte namnges, för deras inblandning i VW-koncernens avgasfusk.

De fyra misstänks för tre åtalspunkter: bedrägeri, falsk certifiering samt vilseledande och straffbar reklam.

Dåvarande Audichefen Rupert Stadler häktades i juni 2018 och satt frihetsberövad i fyra månader innan han släpptes mot borgen i oktober. Stadler belades då med kontaktförbud till andra personer som varit aktiva i dieselskandalen.

Audis talespersoner har inte kommenterat åtalen med mer än att "alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats". Åtalen behöver inte leda till fängelse, då man har möjlighet att uppnå en förlikning mellan parterna.

Rupert Stadler är den senaste personen i VW-koncernens toppskikt som åtalas för sin delaktighet i dieselgate. I april åtalades tidigare koncernchefen Martin Winterkorn, misstänkt för liknande brott. Även nuvarande koncernchefen Herbert Diess utreds för sin kännedom kring avgasfusket, liksom styrelseordförande Hans Dieter Pötsch.

Det var fredagen 18 september 2015 som amerikanska myndigheter anklagade Volkswagen för att ha fuskat med avgasreningen på cirka en halv miljon dieselbilar som sålts i USA. Globalt handlade det om närmare 11 miljoner bilar.

Nyligen redovisade tidningen The New York Times dokument som visar att Audi var djupt involverat och drivande i utvecklingen av avgasfusket. För att minska förbrukningen av tillsatsmedlet AdBlue skapade man en programvara som kunde skilja på när bilen avgastestades och när den kördes på väg. Uppställd på rullande landsväg var avgasreningen fullt aktiverad, men ute på landsvägen försämrades avgasreningen för att minska AdBlue-förbrukningen.

I interna mail som daterar sig ända tillbaka till januari 2008 skrev en av Audis motorutvecklare om pågående tester. Utvecklingsarbetet summerades med kommentaren "We won't make it without a few dirty tricks." Uppenbarligen var det flera medarbetare i utvecklingsavdelningen som samarbetade kring avgasfusket och fullt medvetet utvecklade olaglig programvara som skulle lura myndigheternas certifieringstester.

Under hösten 2015 avgick dåvarande koncernchefen Martin Winterkorn och Volkswagen-koncernen inledde sitt arbete med att återfå sina kunders förtroende. Som en del i denna process tillsatte man en oberoende utredning, utförd av en advokatbyrå, och lovade att resultatet skulle offentliggöras när det blev klart. Det löftet tog man dock tillbaka.

