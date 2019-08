Film: Kostsam vansinnesfärd – krockar bilar för 10 miljoner

Här ser vi en McLaren 570S, en Porsche Cayenne och en Bentley Bentayga strax innan kollisionen.

På Moore Street i den fashionabla stadsdelen Chelsea i London utspelade sig, natten mellan söndag och måndag, en dramatisk scen. En man som påstod sig jaga en Porsche 911 som ska ha krockat hans bil och smitit, tappade kontrollen på sin Audi Q7 och krockade inte mindre än elva bilar som stod parkerade på gatan.

Att det rör sig om ett välbärgat område märks om inte annat på listan av bilar som krockades: McLaren 570S, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Porsche 911 och en handfull andra dyrgripar.

I videon syns att föraren tappar kontrollen på sin Q7:a och kör in i sidan på den McLaren som står parkerad, plöjer in i fronten på en Porsche Cayenne som i sin tur åker in i en Bentley Bentayga.

Samtidigt som detta sker voltar föraren med sin Audi efter att ha krockat in i ytterligare ett antal bilar. I bilen fanns förutom föraren också en passagerare som enligt The Telegraph klarade sig utan allvarliga skador. Föraren ådrog sig däremot allvarliga huvudskador, men lyckligtvis inget som är livshotande.

Någon annan person skadades inte, och det kan vi nog tacka den sena timmen för.

Vad den exakta notan för skadorna kommer landa på är inte klarlagt, men enligt uppgifter till autoevolution handlar det om skador för mellan sex och tolv miljoner kronor.

