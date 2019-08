Volkswagen T-Roc skottar taket

På Frankfurtsalongen får den sin officiella premiär – men redan nu visar Volkswagen upp den nya T-Roc Cabriolet.

Tygsuffletten öppnas och stängs på nio sekunder och kan göras så i hastigheter upp till 30 km/h. Förutom taket har T-Roc Cabriolet också blivit av med bakdörrarna, för en ännu mer aerodynamisk framtoning.

Spekulanter på T-Roc Cabriolet får välja på två utrustningspaket – Style och R-Line. Där det förstnämnda har större fokus på design och "individuell flärd", meden R-Line fokuserar på sportighet.

Motormässigt blir det lätt att välja – två bensinare erbjuds, en 1,0-liters och en 1,5-liters med en effekt på 115 hk respektive 150 hästar. Båda varianterna får manuell växellåda som standard. Vill man hellre åka automatväxlat finns en sjustegad dubbelkopplingslåda som tillval.

Volkswagen gör ett stort nummer av ett T-Roc Cabriolet är "always on" i det att den är uppkopplad mot internet via infotainmentsystemet MIB3 och ett integrerat eSIM. En touchskärm i intrumentpanelen på 8 tum är standard, medan det digitala instrumentklusteret på 11,7 tum är ett tillval.

För att skydda passagerarna har T-Roc Cabriolet en förstärkt vindruta och A-stolpar. Den har också "roll over-protection" som skjuter upp bakom de bakre nackstöden om bilen rullar runt.

Bilen visas alltså upp på Frankfurtsalongen i september och säljstarten blir våren 2020.

