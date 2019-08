”Absurt” många klassiska bilar i nya Tarantinofilmen

Premiär i helgen – läs om experten som letade fram 2.000 bilar.

Den senaste filmen från Quentin Tarantino har svensk premiär under fredagen. Och stjärnregissören som bland annat är känd för filmerna Pulp Fiction och Inglorious Basterds verkar ha lagt mycket möda på att filmen skulle "kännas rätt" även bilmässigt.

Once Upon a Time in Hollywood utspelar sig 1969 i Los Angeles när en filmstjärna med dalande popularitet (Leonardo DiCaprio) tillsammans med stuntmannen (Brad Pitt) börjar inse att världen springer ifrån dem.

Över 2.000 klassiska bilar

Att förse filmen med bilar verkar inte ha varit lätt för filmens "bilkoordinator" Steven Butcher. Han fick leta fram över 2.000 klassiska bilar för produktionen – det räcker förstås inte bara med huvudpersonernas bilar, utan det behövs också statistbilar i bakgrunden för att filmen ska kännas äkta. Det avslöjas i tidningen The Wrap.

Snittfilmen brukar ligga på mellan 300 och 500 bilar, så det här var ett svårt projekt för Steven Butcher, som var elva år 1969 och själv kommer ihåg vad som rullade på gatorna. Enligt honom själv innehåller filmen "absurt" många klassiska bilar.

Seriemördarbilen fick nobben

Brad Pitt och Leonardo DiCaprio ses i filmen glida fram i en Cadillac DeVille från 1969 – och faktum är att det är exakt samma exemplar som i tidigare Tarantinofilmen Reservoir Dogs. Bilen ägs av Michael Madsen och den renoverades inför rollen i Once Upon a Time in Hollywood.

Steven Butcher lyckades också hitta en extremt ovanlig GMC-militärlastbil på en ranch, skriver The Wrap.

Karmann Ghia med Subarumotor

En annan bil som varit med tidigare är en blå Karmann Ghia från 1964. Den har haft en roll i Kill Bill, men nu försetts med en modern Subarumotor och automatlåda (om Brad Pitt inte skulle klara av att köra manuellt – men det kan han tydligen, enligt Steven Butcher).

När det gäller filmbilar finns den fantastiska resursen Internet Movie Cars Database. Där har Tarantinos senaste film än så länge inte särskilt många bidrag, men vi kan i alla fall se bilarna som syns mest i bild, inklusive en läckert blå Lincoln Continental från 1968. Diskussionen på sidan är igång och användarna håller nu på att kategorisera de olika filmbilarna.

