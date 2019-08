Jeremy Clarkson försvarar sin superlön: 1 miljon per avsnitt

Någon måste betala för selfiehysterin, enligt tidigare Top Gear-stjärnan.

Den tidigare Top Gear-programledaren Jeremy Clarkson fick motsvarande en miljon kronor per avsnitt när han presenterade programmet hos BBC.

Det gjorde honom till en av tv-nätverkets bäst betalda stjärnor.

Han fick sparken 2015 efter att ha slagit en kollega. Då gick han vidare till Amazon Prime och startade The Grand Tour, även det i en mångmiljonaffär.

I en intervju med The Times förklarar Jeremy Clarkson varför han tycker han förtjänar lönen – och det har med stjärnstatusen att göra.

"Selfie! Selfie! Jag vill ha en bild! Bild! Det är ett konstant soundtrack till mitt liv", säger han, och fortsätter:

"Så när du tittar på BBC-lönerna som publicerats och tänker att du får det för en timmes jobb – nej, så är det inte. Du får det för att hela ditt liv tas över av 'selfie, selfie, bild bild'. Någon måste betala för det."

Tillsammans med James May och Richard Hammond har Jeremy Clarkson spelat in tre säsonger av The Grand Tour, och en åtminstone en ny säsong – förmodligen två – är på gång.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.