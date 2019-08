Polestars kinesiska fabrik öppnad

Polestar Production Center från ovan.

"Var ska sleven vara om inte i grytan", brukar det heta. Så var ska "elbilsmärket" Polestar placera sin fabrik, om inte i världens största elbilsmarknad Kina. Men första bil att tillverkas i kinesiska Chengdu blir faktiskt inte en elbil, utan laddhybriden Polestar 1.

"Här i Chengdu tillverkar vi inte bara en förstklassig hybrid-elektrisk prestandabil. Vi har också skapat en inspirerande tillverkningsmiljö, en suverän arbetsplats och plats att besöka. Den speglar verkligen vad varumärket Polestar står för, säger Polestars vd Thomas Ingenlath.

Polestar Production Center, som fabriken heter, har som mål att vara en av de mest miljövänliga bilfabrikerna i Kina och Polestar hoppas att uppnå guldstatus hos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Produktionen av Polestar 1 är redan igång och de första leveranserna är planerade till strax före årsskiftet, något Thomas Ingenlath är väldigt nöjd med.

"Vi lovade att vår första produktionsanläggning skulle stå klar 2019, vi lovade att vi skulle leverera bilar i år och vi lovade att vi skulle göra saker och ting på ett annorlunda sätt – och än en gång håller vi våra löften", säger han.

Produktionstakten av Polestar 1 ligger på 1.500 bilar per år under en treårsperiod. Byggandet av företagets första elbil, Polestar 2, ska dock ske i Geelyfabriken i Luqiao, där också Volvo XC40 och Lynk & Co 01 byggs. Polestar 2 börjar tillverkas i början av nästa år.

