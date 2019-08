Transportstyrelsens nya beslut: Skrota p-avgiften

Skyltarna måste tas bort och beslutet kan inte överklagas. Men kommunen börjar ta betalt igen redan på måndag.

En person som överklagat att Stockholms kommun infört parkeringsavgift på flera ställen i Hägersten. Nu ger Transportstyrelsen honom rätt – avgiften ska tas bort och skyltarna måste plockas ned.



Totalt handlar det om 193 lokala trafikföreskrifter. Personen överklagade först till länsstyrelsen som avslog det. Men Transportstyrelsen har nu "överprövat" ärendet. Där blir beslutet att avgiften inte får tas ut på dessa 193 ställen.



"Vi har kommit fram till att kommunen inte på ett tillräckligt tydligt sätt motiverat sitt beslut om parkeringsavgift", säger Lars Hammar, utredare på Transportstyrelsen, till auto motor & sport.

60 år gammal lag styr

I just det här fallet försökte kommunen hänvisa till en generell parkeringsstrategi som i ganska breda penseldrag förklarar hur parkeringen ska ordnas i hela kommunen utifrån till exempel framkomlighet och miljö. Men när det gäller just att ta ut parkeringsavgift måste kommunen också uppfylla ett krav i en lag från 1957, kommunala avgiftslagen, om att avgift bara får tas ut "för trafikens ordnande". Om det inte behövs någon avgift för trafikens ordnande får kommunen inte ta ut någon avgift.



"Kommunen får alltså ta ut parkeringsavgift, men de är skyldiga att motivera sitt beslut. Med det underlag vi fått in från kommunen i det här fallet kan vi inte säga att man motiverat beslutet att införa avgiftsplikt", säger Lars Hammar.

• Kan det här beslutet överklagas av kommunen?



"Nej. I det här fallet har lagstiftaren, som är riksdagen, sagt att den här typen av beslut ska kunna överklagas först till länsstyrelsen och sedan till Transportstyrelsen, och det kan inte överklagas."

• Vad händer nu, måste avgiftsskyltarna plockas ned?



"För att sätta upp ett parkeringsmärke krävs att det finns antingen en generell regel i trafikförordningen eller lokala föreskrifter som meddelats med stöd av en förordning. Nu gäller inte beslutet om avgift på de här 193 platserna och då får inte heller märkena sitta kvar. De bör alltså plockas bort."

Illustration: Stockholms stad

Måste motivera noga

Just det här beslutet gäller bara i Hägersten i Stockholm, men ett tidigare beslut på samma tema i Bromma innebar att parkeringsavgiften och skyltarna togs bort på 289 gator i Bromma.



"Det fallet var mer eller mindre identiskt med detta. Det som skiljer är att kommunen i det här fallet ville att vi skulle titta extra noga på klagorätten – alltså vilka som har rätt att klaga på den här typen av beslut. Men just den här privatpersonen hade åtminstone rätt att klaga på de här 193 föreskrifterna", säger Lars Hammar.



Om kommunen vill införa parkeringsavgift gäller det alltså att de måste motivera beslutet noga – annars kan den som drabbas överklaga beslutet.



"Alla beslut som vi tar är så kallade praxisbeslut där vi talar om hur man ska se på olika frågor. Det är tillämpbart i alla kommuner och länsstyrelser. När kommunen nästa gång ska införa parkeringsavgift ska det motiveras och om man läser utredningen ska det tydligt stå varför man tar ut en avgift."

Återinförs redan nästa vecka

Redan i nästa vecka återinförs dock parkeringsavgifterna, enligt Trafikkontoret i Stockholm.

"Parkeringsavgifter kommer på nytt att införas på de flesta av Hägerstens gator redan på måndag 2 september", skriver Stockholms stad på sin hemsida. Avgifterna ska dock inte införas på alla gator som överklagades.

"Våra utredningar visar att det finns behov av att införa parkeringsavgifter igen på gator nära kollektivtrafik, torg och på gator där det finns flerfamiljshus eller där många vill parkera av andra anledningar", säger Jarina Edlund, jurist på trafikkontoret i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.