Programledaren och motorsportföraren Jessi Combs – 39 år – omkom under rekordförsök

Hon ville sätta ett nytt rekord som "världens snabbaste kvinna" men kraschade i sin jetbil under tisdagen. Jessi Combs blev 39 år.

Jessi Combs ville bli världens snabbaste kvinna, men omkom under rekordförsöket i tisdags.

TV-profilen och motorsportföraren Jessi Combs omkom under tisdagen i Oregon, USA, när hon körde jetbilen "North American Eagle". Jessi Combs familj har bekräftat dödsfallet.

Jessi Combs höll titeln som "världens idag snabbaste kvinna på fyra hjul" efter att ha kört 640 km/h med jetbilen 2013. Det fanns dock kapacitet för betydligt mer då hon förra året körde 777 km/h i ena riktningen, men sedan inte kunde backa upp körningen i andra riktningen på grund av tekniska bekymmer.

Jessi Combs dröm var att köra ännu snabbare än Kitty O'Neil, som satte ett hastighetsrekord 1976 med 824 km/h. Kitty O'Neil gick bort i november 2018.

Jessi Combs var med i flera TV-serier där hon bland annat byggde olika fordon. Hon medverkade även i de populära TV-serierna Mythbusters och Bilfixarna (Overhaulin) med Chip Foose. Ett av Jessi Combs specialområden var svetsning och hon tog fram utrustning och kläder avpassade för kvinnliga svetsare.

Offroadracing var ett annat favoritområde för Jessi Combs och hon deltog i flera tävlingar, som Baja 1000. Hon medverkade även hos sajten Autoblog.com med det återkommande inslaget "The List: 1001 Car Things To Do Before You Die". Tyvärr blev det inte 1.001 saker på listan, innan Jessi Combs omkom, igår.