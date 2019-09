Så kollar du om din bil blir förbjuden i miljözonerna

Enkelt att få fram direkt på nätet.

Under måndagen klubbade Stockholms kommunfullmäktige igenom den första miljözonen, på Hornsgatan. Den ska införas 15 januari 2020.

Miljözonerna blir i praktiken ett förbud mot äldre bensin- och dieselbilar.

Hornsgatan ska ingå i "Miljözon 2" där bilarna måste klara Euro 5- eller Euro 6-utsläppsklasserna för att få köra. Bilar som är äldre än ungefär 10–12 år blir därmed förbjudna. Den 1 juli 2022 blir reglerna hårdare – då förbjuds även dieselbilar som klarar Euro 5.

Du kan enkelt kolla själv om din bil omfattas av miljözonerna, och blir förbjuden.

1. Skriv in registreringsnumret på en sajt som tar fram uppgifter ur Bilregistret, till exempel Bilsvar eller Transportstyrelsen.

2. På Bilsvar klickar du på "Sök bil med reg.nr" och fyller i registreringsnumret. Titta sedan under rubriken "Miljö" och "Utsläppsklass". På Transportstyrelsen går du in under "Tekniska data" och sedan "Motor och miljö".

3. Om bilen klarar Euro 4 eller lägre blir den förbjuden i miljözonen på Hornsgaran den 15 januari 2020. Om bilen är dieseldriven och klarar Euro 5 får den köras i miljözonen fram till 1 juli 2022, därefter blir den förbjuden. Om bilen är bensindriven och klarar Euro 5 eller om den klarar Euro 6 (oavsett bränsle) får den köras i miljözonen både nu och senare.

Får bilen köras i miljözonen?

Idag 15 jan 2020 1 jul 2022 Bensin Euro 4 Ja Nej Nej Diesel Euro 4 Ja Nej Nej Bensin Euro 5 Ja Ja Ja Diesel Euro 5 Ja Ja Nej Bensin Euro 6 Ja Ja Ja Diesel Euro 6 Ja Ja Ja

