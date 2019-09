Malusmardrömmen: Här är modellerna med högst straffskatt

Sveriges smutsigaste bilar gör att malusskatten drar iväg.

Hög förbrukning, stor motor och mer fokus på bilglädje än utsläpp – det är det ultimata receptet för att åka på en rejäl "malusmacka" när du köper ny bil.

Bonus/malus-systemet som införts i Sverige har väckt mycket reaktioner. Tanken är att den som köper en elbil eller riktigt snål förbränningsbil får en bonus på upp till 60.000 kronor, medan bilköpare som väljer en törstig och smutsig bil får betala straffskatt under de första tre åren.

Vi har tagit fram en lista över modellerna med allra högst malusskatt. I samtliga fall är bilarna ändå ganska dyra så skatten lär inte drabba någon som inte har råd att betala den, men 30.000 kronor om året är ändå kännbart för de flesta...

Allra värst i vår granskning är storsuven Dodge Durango med 5,7-liters HEMI-V8-motor på 364 hästkrafter. Med en snittförbrukning på nästan 1,5 liter milen och ett koldioxidutsläpp på 378 gram per kilometer (i den extremt tillåtande NEDC-körcykeln!) får köparen betala straffskatt på 29.516 kronor per år under de första tre åren.

Med en körsträcka på 1.500 mil om året ligger dock bensinkostnaden ännu högre: den hamnar på 34.000 kronor per år.

Corvette kan inte beskyllas för att vara snåltrimmad, precis, och det är ju heller inte tanken. 322 gram per kilometer släpper den ut och därmed hamnar straffskatten på 23.524 kronor om året.

Audi R8-köparna får också betala en hel del i straffskatt men skillnaden är faktiskt ganska stor jämfört med Dodgen här ovan. Audi R8 V10 Spyder kostar 21.705 kronor per år att skatta under de första tre åren.

Range Rover har faktiskt kommit som laddhybrid, men det är bensin-V8-modellen med kompressor som tar sistaplatsen i koldioxidligan. Med 565 hästkrafter hamnar straffskatten på 20.528 kronor per år.

Första modellen under 20.000 kronor om året blir BMW:s monsterlimousin M760Li xDrive. Med 585 hästkrafter hamnar koldioxidutsläppet på 284 g/km och malusskatten blir 19.458 kronor om året. Kanske ingen big deal om bilen kostar 1,7 miljoner att köpa – före tillval.

Dieselbilar får en särskild straffskatt i malussystemet som innebär att skatten kan bli högre än för en bensinbil med motsvarande effekt. Värst i dieselligan är Mercedes G 350d som kostar dig 19.691 kronor om året att skatta.

