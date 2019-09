Volvo XC40 kör förbi XC90 – ökade med 109 procent – nytt rekordår redan klart

XC60 är fortfarande Volvos bästsäljare men lillebror XC40 visar en fantastisk ökning under 2019 med 109 procent – och går därmed om XC90. Ryktena blir allt starkare om en XC50 nästa år.

Full fart för Volvo XC40 – i dubbel bemärkelse. Foto: Peter Gunnars.

Volvos försäljningssiffror för årets första åtta månader är mycket bra, faktiskt sensationellt bra. Under augusti såldes 47.796 bilar globalt och inom kort lär Volvo vara uppe i 50.000 bilar/månad – en siffra som hade varit rena fantasin bara för fem år sedan.

Orsaken till Volvos framgångar är de lyckade suvmodellerna. XC90 var först ut med Volvos nya SPA-plattform och den fick ett varmt välkomnande på alla marknader. Försäljningen av XC90 har varit stabil men planat ut. Hittills i år (januari–augusti) har det sålts 62.665 exemplar av XC90, en ökning med 1,2 procent.

Nästa suvmodell med samma SPA-grund var XC60 och den körde på i sin föregångares hjulspår och fortsatte att vara Volvos bästsäljare. I år har det sålts 126.912 exemplar av XC60, en ökning med 9 procent jämfört med januari-augusti under fjolåret.

Det som är nytt är att XC90 inte längre är tvåa i försäljningsstatistiken. Lillebror Volvo XC40 har gått förbi och under under årets första åtta månader såldes det 82,262 exemplar. En fantastisk ökning med 109 procent jämfört med samma period förra året. XC40 började byggas under hösten 2017 i Gent, den första modellen på Volvos nya CMA-plattform.

Volvo XC40 är Europas näst bästa premium suvmodell i C-segmentet, endast slagen av BMW X1 – som känner flåset i nacken. Det innebär att XC40 är större än premiumkollegorna Audi Q3 och Mercedes GLA.

Framgångarna med XC40 ska följas upp med en "suvcoupé", en modellvariant som sannolikt döps till Volvo XC50. Stämmer ryktena så får vi se XC50 under 2020.

Under perioden januari-augusti sålde Volvo 443.168 bilar, en ökning med 8 procent. Det innebär att man är på god väg att uppnå målet med 800.000 bilar per år, sannolikt redan nästa år.

Mest imponerande är att Volvo hittills i år ökat med 32 procent på den kinesiska marknaden, där i stort sett alla andra premiumtillverkare haft det mycket kämpigt.

Lite smolk i glädjebägaren är att Volvos koncernkollegor Geely och Lynk & Co gått betydligt sämre på sin hemmamarknad. Geely tappade nästan en tredjedel av sin försäljning men behåller ändå sin placering som nummer fem bland bästsäljarna i Kina.

Volvo XC60 är fortfarande den överlägset största storsäljaren, men lillebror XC40 ökar snabbt och har nu passerat XC90. Foto: Peter Gunnars.

Volvo XC50 känns ganska naturlig som en lyxig modellvariant av XC40. Kanske blir det premiär nästa år? Illustration: Motor Forecast.