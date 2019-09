Prisregnet fortsätter: Volvo XC40 är årets dragbil

Priserna för Volvo XC40 står som spön i backen.

Årets bil i världen. Årets bil i Europa. Women's World Car of the Year. Alla är de priser som tilldelats Volvo XC40 sedan lanseringen för snart två år sedan. Nu kan Volvo placera ytterligare en trofé i prisskåpet – Towcar of the Year 2020.

Det är den brittiska branchorganisationen Caravan and Motorhome Club som utsett Volvo XC40 D4 AWD till "Overall Winner" i deras årliga test. Totalt testades 36 bilar i dragklasser från "Under 1.150 kg" till "över 1.700 kg".

Förutom totalsegern bärgade Volvo XC40 AWD också vinsten i klassen 1.400 – 1.500 kg. I testerna ingår bland annat accelerations- och bromstest, start i backe och bromskapacitet i nedförsbacke med 26 procents lutning

Även smidigheten kring att hänga på och av husvagnar betygsattes, liksom drag-informationen i instruktionsboken.

Även Volvo V60 Cross Country D4 AWD stod som vinnare i klassen 1.500 – 1.700 kg, men fick alltså se sig besegrat av syskonet i slaget om totalsegern.