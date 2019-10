Försäljningen i september: Starkt uppåt inför skattehöjningen vid årsskiftet – elbilar ökade 166 %

Svenskarna "hamstrar" nya bilar inför chockhöjningen i januari när WLTP-siffrorna införs, då lär försäljningen dyka markant.

Bilförsäljningen ökar men efter årsskiftet lär den dyka nedåt igen.

Ryckigheten i den svenska bilhandeln fortsätter och orsaken är förstås de nya skattereglerna. 1 juli 2018 infördes bonus/malus-systemet vilket fick försäljningen att störtdyka. Och vid årsskiftet 2019/2020 kommer ännu en skattechock vilket gör att svenskarna skyndar sig att köpa ny bil.

Försäljningen för september, redovisad av Bil Sweden, ska alltså jämföras med en svag månad förra året. Enligt preliminära siffror ökade nybilsregistreringen med 40 procent för personbilar och hela 43 procent för lätta lastbilar. Det är framför allt de lätta lastbilarna som får ett mycket högt skattepåslag när WLTP-siffrorna införs i januari.

Volvo V60/S60 är fortfarande svenskarnas favoritmodell med 1.800 sålda bilar under september. VW Golf är tvåa, trots att en ny generation snart är redo att rulla ut till bilhandlarna, med 1.383 exemplar. VW Tiguan är trea under september med 1.008 registreringar. Topp-tio-listan domineras helt av Volvo (4 bilar) och Volkswagen (3 bilar) men Kia fortsätter sin uppåtgång och får in två modeller (Niro och Ceed) på listan.

Snabbaste raketen uppåt på listan är Audi Q3 som ökade hela 270 procent under januari-september 2019, jämfört med samma period i fjol. Sammanlagt 1.790 Audi Q3 har registrerats hittills under 2019.

Uppgången för elbilar fortsätter och Sverige får en allt större andel elektrifierade bilar:

"Rena elbilar, det vill säga bilar som drivs med enbart el, ökade med 166 procent i september och med 205 procent januari-september," säger Mattias Bergman som är vd på Bil Sweden.

"Rena elbilar hade i september i år på 6,7 procent och hittills i år en andel på 4,9 procent jämfört med 1,4 procent samma period förra året. Andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider sammantaget var i september 13,5 procent," säger Mattias Bergman.

"Sverige håller sig väl framme när det gäller laddbara bilar. Under det första halvåret i år var Sverige etta inom EU och trea i Europa, efter Norge och Island, för andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna," fortsätter Mattias Bergman.

Uppgången i bilförsäljningen lär fortsätta fram till årsskiftet, speciellt påtagligt för lätta lastbilar där skatteökningen blir hög i januari. Och med samma logik som vi såg förra sommaren efter införandet av bonus/malus-systemet lär det bli tvärbroms hos bilhandlarna i januari.