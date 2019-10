Biltema fälls: Läckande bensindunk kostade 20.000

Bilen måste saneras – butiken erkände att dunken "har en otillräcklig stängningsfunktion".

Att köpa en bensindunk för 179 kronor på Biltema blev en dyr historia för en kund från Linköping. Redan vid första användningstillfället började den läcka.

Totalt läckte 20 liter diesel ut i bilen som måste saneras, och inredningen blev skadad. Kostnaden blev nästan 21.000 kronor men Biltema ville bara ersätta bagagerumsmattan för 1.419 kronor.

Kunden anmälde Biltema till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), och har nu fått rätt. Totalt ska Biltema betala 20.875 kronor i ersättning till kunden, annars hamnar Biltema på Råd & Röns så kallade Svarta lista.

Beslutet kan också bli vägledande för fler kunder som köpt läckande bensindunkar hos Biltema.

Skyllde på att dunken vält

Biltemas egen analys visade att "locket har en otillräcklig stängningsfunktion", men det tycker företaget att kunden borde ha upptäckt innan han började använda dunken.

Även om Biltema erkände att dunken hade ett litet läckage när den stod upp råkade alltså den här kunden ut för omfattande läckage och det måste innebära att dunken vält under körning, enligt Biltema.

"Det är bilförarens ansvar att all last är säkrad under färd. Kunden har brustit i sitt ansvar och har, genom att transportera dunken osäkrad, medverkat till att kraftigt förstora kostnaderna för reparation och sanering", skriver Biltema i sitt svar.

Men eftersom Biltema inte någonstans informerat om att dunken skulle behöva transportas upprätt får kunden rätt av ARN. Den här typen av dunk ska dessutom tåla att välta utan att innehållet rinner ut.

Biltema har följt ARN:s beslut och ska ersätta kunden. I övrigt har Biltema ingen kommentar, enligt marknadschefen Johan Gerdevåg.

Fotnot: Bensindunken på bilden är inte den som Biltema säljer.