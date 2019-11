Nya förslaget om kilometerskatt: Dyrt i storstäderna – nolltaxa på landbygden

Upp till 850 kronor i månaden för den som kör i storstan – men gratis på lågtrafikerade vägar, enligt ett nytt förslag från IVL Svenska Miljöinstitutet.

På större och vältrafikerade vägar föreslår IVL Svenska Miljöinstitutet en kilometerskatt på 0,40–1,60 kronor per mil. Den som kör 1.500 mil om året på den typen av väg kan alltså få betala 600–2.400 kronor om året, eller 50–200 kronor i månaden. Foto: Getty Images

Skatten som de svenska bilägarna betalar har skruvats upp ordentligt de senaste åren, och vid nyår kommer nästa smäll. Då höjs nämligen fordonsskatten för nästan alla bensin- och dieselbilar.

Enligt våra beräkningar kan en vanlig dieselsuv kosta över 10.000 kronor om året att skatta under de första tre åren. Planen är att få fler bilister att köpa en laddhybrid eller elbil, där köparna istället får bonus.

Men att betala fordonsskatt en gång om året som inte baseras på hur långt föraren kör är något som kritiseras allt mer högljutt från olika håll. När fler byter till elbil utan fordonsskatt kan så kallad kilometerskatt vara ett vettigare alternativ, tycker vissa.

På konferensen Hållbara transporter som just nu anordnas av IVL Svenska Miljöinstitutet visar projektledaren Cecilia Hult upp ett förslag på hur kilometerskatten skulle kunna utformas.

Kan införas om sex år – tidigast

Enligt henne kan kilometerskatt i allra bästa fall införas sex år efter att politikerna tagit beslut, men mer realistiskt är att det införs upp till tolv år efter beslut. Tanken med kilometerskatten är enligt Cecilia Hult att Sverige ska nå klimatmålen, säkra skatteintäkterna och att skatten ska ses som mer rättvis – den som kör mer får också betala mer.

En kilometerskatt för bilar med vanlig förbränningsmotor skulle enligt Cecilia Hult snabba på utfasningen av bensin- och dieselbilar och få fler att välja en laddbar bil. Hennes förslag bygger också på att kilometerskatten är lägre för bilar med låg förbrukning.

Cecilia Hult är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: IVL

Nolltaxa på landsbygden

En viktig punkt som Cecilia Hult tar upp i sin presentation är att kilometerskatten kommer kunna skilja sig åt beroende på var föraren kör.

• Bilförare i storstäderna får betala högre taxa eftersom trängseln är större och det finns fler alternativ till att ta bilen. Här finns ett stort behov av att använda vägarna effektivt, enligt Cecilia Hult. I hennes förslag skulle skatten i storstäderna teoretiskt kunna hamna på mellan 4,20 och 5,50 kronor per mil plus trängselskatt. Att köra och ladda en elbil för genomsnittsbilisten skulle enligt ett räkneexempel baserat på hur långt genomsnittsbilisten kör kosta 720–850 kronor i månaden för storstadsbilister plus trängselskatt.

• I mindre tätorter och på större vägar används "mellantaxa" för att täcka kostnaderna. Här kan skatten hamna på 0,40–1,60 kronor per mil.

• På landsbygden är vägarna glest trafikerade och här skulle man kunna överväga nolltaxa för exempelvis elbilar.

Cecilia Hults förslag möter blandad kritik från deltagarna på IVL-konferensen. Centerpartiet säger att dagens bonussystem för elbilar aldrig varit en permanent lösning och att skatt eventuellt kan ersätta subventioner på lite längre sikt. Volvo Cars säger att systemet måste vara integritetssäkert och alltså inte avslöja var privatpersoner kör i realtid.

Det som presenterats på konferensen är alltså ett förslag och det återstår att se hur kilometerskatten utformas när – eller om – den införs.

I storstäder kan kilometerskatten bli betydligt högre. Här kan en genomsnittsbilist få betala 720–850 kronor i månaden. Foto: Getty Images