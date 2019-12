Nya uppropet – för att säkra FM-radion i bilen

Kan bli krav på digitalradio trots hård kritik.

Det finns ett förslag om att alla nya bilar måste ha så kallad digitalradiomottagare som standard senast om ett år, i december 2020.

Tanken är att modernisera radiolyssnandet med digitalradio där ljudkvaliteten blir bättre och kanalutbudet kan bli bredare. Men det har också riktats hård kritik mot förslaget eftersom digitalradio inte automatiskt innebär fler kanaler, och eftersom övergången kan bli rekorddyr.

Dessutom lyssnar allt fler på radio via nätet och även den gamla FM-radion står mycket stark trots teknikutvecklingen. 90 procent av befolkningen lyssnar på radio via FM-bandet och 90 procent av all linjär radiolyssning i Sverige sker fortfarande via FM-bandet.

Sverige är i nuläget inte ett av länderna som överväger att helt gå över till digitalradio, som vissa andra länder gjort, men trots det kan alltså alla biltillverkare tvingas förse sina bilar med digitalradiomottagare eller DAB-mottagare senast om ett år om förslaget går igenom.

Flera radiokanaler går nu ihop i ett gemensamt upprop för att tvinga biltillverkarna att ha kvar FM-radion även om kravet på digitalradio går igenom.

En bil med enbart digitalradio, utan FM-radio, skulle till exempel inte kunna ta emot så kallade VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) eller kärnkraftslarm oavsett var i landet de befinner sig – exempelvis om täckningen för digitalradio är för dålig.