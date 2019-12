Lynk & Co 05 ska konkurrera med BMW X4 och Audi Q3

Namnet, Lynk & Co 05, till trots är detta den fjärde modellen från Lynk & Co. Kanske har Lynk & Co:s ägare Geely valt att hoppa över modell 04 eftersom den siffran betyder otur. Men det kan också bli så att den kommande halvkombin i Golf-klassen får namnet Lynk & Co 04.

Till skillnad mot flera av de andra modellerna kommer Lynk & Co 05 bara att säljas på den kinesiska marknaden.

Lynk & Co 05 baseras på CMA-plattformen som utvecklats av Volvo och som används tlll Lynk & Co 01. Bilen är 450 cm lång och axelavståndet mäter är 273 cm. 2-litersmotorn ger 251 hk och ett vridmoment på 350 Nm. Instrumentpanelen domineras av en 12,7 tum stor pekskärm.

Den coupéformade SUV-karossen är tänkt att tilltala en ung målgrupp. Bilen kommer inte att säljas utan istället tecknar kunderna ett abonnemang.