Porsche Macan GTS – uppdaterad med extra sportighet och 380 hk

För den som velar mellan Macan S och Macan Turbo erbjuder Porsche nu en uppgraderad Macan GTS. Priset börjar vid 800.000 kronor.

Ibland kan det vara svårt att välja, och nya Porsche Macan GTS (800.000 kr) är den uppgraderade modell som överbryggar avståndet mellan uppdaterade Macan S (680.000 kr) och Macan Turbo (910.000 kr).

Macan GTS ska dessutom vara extra sportig, enligt Porsche själva. Denna sportighet markeras med det aktiva fjädringssystemet Porsche Active Suspension Management, PASM, som finjusterats för just GTS-modellen. PASM sänker Macan GTS med 15 millimeter och ytterligare 10 millimeter om man väljer till adaptiv luftfjädring.

Ett annat attribut är de 20 tum stora fälgarna med design som ska anknyta till racebilen RS Spyder. Tittar vi in i hjulen hittar vi större bromsskivor, 360 fram och 330 bak, med röda bromsok. Man kan välja till den nya ytbeläggningen Porsche Surface Coated Brake (PSCB) som minskar bromsdammet eller gå all in med Porsches keramiska bromsar, PCCB.

Den turboladdade V6-motorn på 2,9 liter känner vi igen sedan förut och i det här utförandet ger den 380 hk. Vridmomentkurvan är bred och når faktiskt sitt maximum på 520 Nm i intervallet 1.750–5.000 rpm.

På utsidan hittar vi bland annat annorlunda sidokjolar vid trösklarna, svärtade strålkastare och ljusinsatser bak, svart diffusor samt sportavgassystem. På insidan av Macan GTS hittar vi sportratt, sportstolar, speciell läderklädsel och flera detaljer klädda i alcantara. Porsche Macan GTS är beställningsbar och det svenska priset börjar vid 800.000 kronor. Skillnaderna mellan de tre Macan-modellerna syns i faktarutan nedan.

Ganska många svarta detaljer, inklusive fälgarna, är något som utmärker GTS-modellen.

Fakta Porsche Macan GTS, Macan S och Macan Turbo

