Första Corvette C8 såld på auktion – så svindyr blev den

I lördags såldes det första exemplaret av den nya Corvette Stingray, rapporterar Motor 1. Priset för att lägga vantarna på den första mittmotor-Corvetten med chassinummer 001 blev hisnande 3 miljoner dollar, vilket motsvarar strax över 28,5 miljoner kronor. Överskottet från auktionen kommer att doneras till välgörande ändamål.

Köparen heter Rick Hendrick och beskriver sig själv som "The number one Corvette-junkie in the world". Och det ska nog till om man ska slanta upp nära 30 miljoner för en "vette".

Det första exemplaret av Corvette C8 har allt som Chevrolet kan uppbåda i utrustningsväg. GT2-säten, röda säkerhetsbälten och avtagbart tak är bara ett axplock. Dessutom ingår ett "Letter of Autenticity", som Hendrick kan visa upp om han skulle vilja sälja bilen vidare.

Chevrolet Corvette C8 drivs av en mittmonterad V8 på 6,2 liter. Motorn ger 502 hästar och 637 Nm, vilket gör att även basversionen av C8 ska fixa 0 – 100 km/h på "under 3 sekunder".

Motorn i mitten möjliggör en frunk.