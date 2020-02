Avslöjat: Volvos laddhybrider släpper ut orenade avgaser

För att få längre räckvidd har Volvo gjort en teknisk fuling med sina laddhybrider. Behövs det värme till kupén startar en liten bensindriven värmare som saknar avgasrening. Det visar vårt test.

En av de viktigaste prestandasiffrorna för en laddhybrid är givetvis hur långt man kan köra på el. Volvos uppgraderade V90 T8 har på pappret en bra räckvidd på el: 53 km. Det kan jämföras med BMW 530e xDrive som "bara" har 45 km körsträcka enligt WLTP-normen. Detta trots att Volvo har mindre batterikapacitet. En delförklaring är att Volvo inte använder batteriet för att värma upp kupén.

Laddhybrider har ofta en så kallad värmepump som går igång när kupén behöver värmas upp – och den drivs normalt av batteripaketet vilket förkortar räckvidden på el. En enklare lösning är en "varmluftsfön" som är billigare att producera men drar mer elektricitet än värmepumpen.

Volvo har däremot valt en egen lösning som ger orenade avgaser! Man har monterat en liten bensinmotor som ger värme men också orenade avgaser.

När vi frågar Karin Wik på Volvo Cars om bensinvärmaren har avgasreningen blir svaret kort och gott "Nej".

Eftersom den lilla bensinmotorn knappt hörs, till skillnad från den stora motorn som i normala fall driver bilen och tydligt avslöjar när man går från el till bensin, lär de flesta Volvoägare inte veta om att de – vid eldrift – kör runt med en bil som släpper ut orenade avgaser när kupén behöver värmas.

Under vår testrunda, där Volvo V90 T8 kom 39,8 km på el hade den samtidigt förbränt 0,52 liter bensin. Utslaget betyder det 0,13 liter per mil. Räknar vi med att det behövs kupévärme under sex månader om året och att en Volvoförare kör fyra mil om dagen på eldrift och behåller bilen i tre år ger det att bilen har förbränt över 280 liter bensin i "onödan", utan avgasrening. Det ger en kostnad på cirka 4.500 kronor – som Volvoägaren förmodligen ovetandes tvingas betala. Varje fyramilaresa med bensinuppvärmning kostar ungefär åtta kronor i bensin.

Under testet uppvisade Volvo den lägsta elförbrukningen per mil – 2,28 kWh mot 2,67 för BMW 530e xDrive. Men lägger vi till bensinförbrukningen från kupévärmaren förbrukar Volvon mer energi totalt: 3,4 kWh/mil.

Volvo kan skryta med en lång räckvidd på el – men bilägare, klimat och miljö blir förlorare.

