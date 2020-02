Toyota byter riktning?

Hur kan Toyota vara bäst trots att de inte har några elbilar? Världens största biltillverkare har länge fokuserat på hybrider. Men för att nå 80,7 g/km till 2025 måste man ändra sig.

"Just nu finns det ingen efterfrågan [på elbilar]." Så lät det när Toyota USA:s vice vd Jack Hollis intervjuades av elbilssajten Electrek i november 2019. Tre månader senare sitter ams utsände i Amsterdam och hör Hollis motsvarighet på Toyota Europe Matt Harrison introducera Lexus UX 300e, koncernens första elbil för den europeiska marknaden. Minuter innan har Europachefen Johan van Zyl talat om hur mer än hälften av försäljningen idag består av hybrider.

"Vi kommer att möta EU:s koldioxidkrav 2021 och är väl positionerade för det hårdare 2025-målet", konstaterar van Zyl.

Lång hybridhistoria

"I januari kommer vi sälja vår 15 miljonte hybridelbil. 2,8 miljoner av dem har sålts här i Europa", säger van Zyl. Toyota har en relativ lång historia med bensinelhybrider. Första modellen av pionjärmodellen Prius började tillverkas 1997.

Sverige togs en enstaka högerstyrd Prius in redan 1998 för provkörning och två år senare dök modellen upp med ratten på rätt sida i visningshallarna. 2003 kom generation två och lagom till att generation tre kom ut 2009, mitt i finanskrisen med skenande oljepriser, kunde man börja tala om en försäljningssuccé. Sedan dess har försäljningen minskat i takt med det fallande oljepriset och i början av 2020 slutade Toyota Sverige ta in nya exemplar. Under tiden har istället resten av modellprogrammet fått hybridutföranden,

Hårt utsläppskrav

2021 måste Toyotas snittutsläpp för bilar sålda i Europa vara 94,9 g/km, ett svårt mål som märket ändå är mycket nära att nå. Enligt de senaste siffrorna från 2018 låg man på 100,9 g/km. De senaste åren har Toyota stadigt minskat sina utsläpp, med undantag för 2018 då minskningen egentligen avtog något.

Toyotas RAV4 laddhybrid, som lanseras i Sverige hösten 2020, ska ha en preliminär WLTP-siffra på "under 29 g/km". Enligt en källa är 8 000 bilar reserverade för Sverige. Det kan få stor påverkan på märkets snittutsläpp.

Volymmodellen Auris bytte nyligen skepnad till Corolla med en ny generation. Sedan lanseringen 2019 har en stor majoritet sålts i hybridutförande. En Corolla 1,8 HSD släpper ut 83 g/km koldioxid enligt gamla NEDC-standarden. EU:s byte till WLTP höjde den siffran till 111 g/km. Effekten av att sälja hybrider har därför avtagit. Kombinerat med hårdare utsläppskrav i Kina tvingas nu Toyota, som saknar ett brett utbud av laddhybrider, ändå ta fram rena elbilar.

Toyotas plan för 2025

Toyota lägger nu upp en plan för att nå det ännu hårdare utsläppkravet på 80,7 g/km koldioxid till 2025. Koncernen ska lansera tio "Zero Emission Vehicles" (ZEV), eller runt två om året – hittills helelektriska UX 300e och vätgasdrivna Mirai. För det utvecklas nu en dedikerad elbilsplattform, något märket saknar idag.

Utöver det ska minst en laddhybridmodell lanseras om året och även där har årets redan visats upp: RAV4 PHEV. Parallellt ska även 25 nya eller "uppdaterade" (facelift kan räknas) hybrider släppas. Till råga på allt fortsätter man även satsningen på rent bensindrivna sportbilar med ännu en modell under Gazoo Racing-varumärket: rallyinspirerade fyrhjulsdrivna Yaris GR-Four. Hur går det ihop? Låga volymer ska se till att snittet inte påverkas.

EL-LEXUS OCH VÄTGAS-TOYOTA?

Toyotas premiummärke Lexus har idag en mycket hög andel sålda hybrider i Väst- och Centraleuropa, hela 96 procent.

Enligt Toyota är Lexus kunder mer mottagliga för elektrifiering och märket får därför nu sin första elbil. Samtidigt närmar sig en helt ny andra generation av vätgasbilen Mirai – underligt nog byggd på samma plattform som Lexus storsedan LS.

När ams frågar Mirais chefsingenjör Yoshikazu Tanaka om varför Toyota plötsligt får en stor premiumssedan och inte Lexus som traditionen kräver blir svaret att "vätgas har större chans att lyckas med ovalmärket i grillen".