Land Rover Defender gör stunt-tricks i nya Bond-filmen

Ingen ny Bond-rulle utan produktplacering. I den kommande Bond-filmen "No time to die" får vi se nya Land Rover Defender göra våghalsiga stuntscener. Kolla in klippen från inspelningen.

Var inte orolig, James Bond kommer att köra Aston Martin i den 25:e filmen "No time to die". Närmare bestämt Valhalla, DB5 och V8 Vantage. Den senare kör han i Norge. Filmen har premiär i april.

Prins Charles och Daniel Craig med en Aston Martin DB5 och en V8 Vantage i samband med inspelningen av "No time to die".

Förutom de obligatoriska Aston Martin-bilarna blir det en fartfylld biljakt med Land Rover Defender 110.

Stuntkoordinatorn Lee Morrison berättar: "Vi pressade Defendern mer än vi trodde var möjligt för att skapa maximal spänning,"

Under inspelningen av biljakten i Skottland flyger Defendern över 30 meter i luften.

"Vi behövde inte modifiera karossen eller installera någon störtbur", berättar Nick Collins på Land Rover.

Bakom ratten satt Jessica Hawkins som stundkooridinatorn Lee Morrison handplockat från Formula 3 W Series där hon visat upp sin förmåga.

"Det blir inte mer spännande än att vara stuntförare i en James Bond-film", säger Jessica Hawkins.

Till inspelningen har Land Rover ställt tio Defender 110 till förfogande, bland annat ett exemplar med chassinummer 007.

Klipp från Bond-filmen i Land Rovers reklamfilm: