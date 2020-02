Trafikverket vill skrota äldre bilar – ska rädda liv

Trafikverket vill införa en skrotningspremie för att få bort gamla bilar från vägarna. Det kan rädda 30 liv om året, menar myndigheten.

Gamla bilar – en dödsfälla? Foto: Holger Schué

Om alla bilar av årsmodell 1999 eller äldre skulle skrotas och ersättas av nyare modeller skulle 30 liv kunna räddas varje år. Det säger Matteo Rizzi, analytiker på Trafikverket, till Sveriges Radio.

Myndigheten har därför tagit upp frågan med skrotningspremier som ett sätt att förbättra trafiksäkerheten. De vill undersöka om och hur det skulle vara möjligt att införa ett sådant system. Förslaget kommer inför den internationella ministerkonferansen om trafiksäkerhet som äger rum i Stockholm i veckan.

Enligt Maria Krafft, en trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket som SR pratat med, är många äldre bilar inblandade i dödsolyckor och har en med dagens mått mätt låg säkerhetsstandard.

Myndigheten menar också att nyare bilar släpper ut mindre koldioxid, något som inte nödvändigtvis är sant. Detta har illustrerats av bland andra den tyska tidningen Auto Bild, som jämfört förbrukningen vid verklig körning mellan en Volvo Amazon från 1960-talet med en helt ny Volvo V60 T5. De kom fram till att Amazonen drog mindre bränsle – trots att den enligt testnormerna är snålare. Det skriver Bytbil.com. Nya bilar drar oftast mycket mer i verklig körning än de gör i testlaboratorier. Med tanke på utsläppen som produceras vid produktionen av en ny bil är det därför ofta bättre ur klimatsynpunkt att behålla bilen man redan har, jämfört med att köpa en ny.

Konceptet att använda skattepengar för att snabba på skrotningen av gamla bilar och öka nybilsförsäljningen är inte nytt. Det har förekommit i stor skala i bland annat USA under det så kallade "cash for clunkers"-programmet år 2009. Under programmet skrotades många fullt fungerande bilar för att ersättas av nya, varav många inte var särskilt mycket mer bränslesnåla. Programmet har därför fått en hel del kritik för att vara dyrt och ineffektivt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är positiv till förslaget med skrotningspremier i Sverige. "Alla förslag som innebär att vi ökar trafiksäkerheten kommer jag noggrant att gå igenom. För vi måste minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det är välkommet med alla förslag", säger han i en intervju med Ekot.

