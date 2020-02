Salongsslakten!

Redan innan schweiziska myndigheter stoppade salongen genom att förbjuda stora sammankomster (fler än 1.000 personer) kan man ana att Genèvesalongen hade svårt att stå på ekonomiskt stabila ben.

Märken som Volvo, Lamborghini, Jaguar, Land-Rover, Rover, Ford, Nissan, Mini, Mitsubishi, Peugeot, Opel, Maserati och GM hade alla långt innan beslutat sig för att inte vara med, att det kostar mer än det smakar att ställa ut sina bilar. Att man får ut mer PR-värde om man gör egna event.

Hur ansträngd salongens ekonomi har varit kan man nog bedöma från det faktum att det alltså inte var arrangörerna som själva stoppade mässan. Hade man fått som man velat hade den förmodligen blivit av – the show must go on…

Pengarna styr.

Själv tycker jag att det var skönt att den ställdes in, även om jag inte är direkt rädd känns det väldigt onödigt och för riskfyllt att dra samman folk från hela världen till en bilsalong – som i värsta fall hade blivit coronasmittospridare av rang. Tänk så många personer som skulle kunna ha smittats om bara en person på mässan varit infekterad – när alla journalister och bilanställda åkt hem till sina delar av världen…

Redan tidigare har Frankfurtsalongen meddelat att man inte tänker fortsätta till följd av avhopp från bilindustrin och massiva protester från miljörörelsen.Personligen tycker jag att det är synd att Bilsalongerna verkar utrotningshotade. Det är fantastiskt att kunna ta tempen på hela industrin på en och samma gång och jag tror också att det är nyttigt för branschen att träffas och att det är väldigt viktigt att hålla uppe intresset för bilismen och visa all ny teknik.

Vilka bilar skulle ha stått på salongen? Bland andra dessa: VW Golf GTI, BMW i4, Audi A3 Sportback, DS 9, Fiat 500 electric, Hyundai i20, Kia Sorento, Mercedes GLA, Porsche 911 Turbo, Renault Twingo Z.E., Seat Leon, Skoda Octavia vRS och Toyota Yaris.Men ännu mer intressant att titta på skulle givetvis alla fantastiska sportbilar och koncept ha varit. Det som brukar göra Genevesalongen så speciell.Inte minst hade Koenigsegg planerat att visa upp minst en ny bil, och Polestar Precept hade man gärna sett live!

Kinesiska elbilsföretaget Aiways har en MB EQC-utmanare. Gumpert Nathalie – en metanolelbil mer herrejössemassa hästkrafter. Brittiska Apex AP-O, en elektrisk rival till Lotus Evija. Aston Martin hade packat in bland annat en Vantage Roadster men ännu mer intressant en extra fin version av deras nya suv DBX. Bac Mono, generation två av märkets extremt banfokuserade sportbilar. Även Bentley planerade att visa upp specialversioner av flera modeller.

Den amerikanska sportbilsfirman Czinger hade givetvis velat slå världen med häpnad med sin 21C, med två sittplatser i rad och en hybriddrivlina. Och så Bugatti, Pininfarina, Brabus, Engler och så vidare och vidare. Och inte heller ska vi glömma alla de märkliga kinesiska bilar som förmodligen hade dykt upp.

Men nu måste alla dessa tillverkare packa ihop och utrymma mässan, senaste den 7 mars ska mässgolvet vara evakuerat. Hur många miljoner som brändes upp till ingen kommersiell nytta kan jag inte uppskatta. Bara all mat, catering, monterbyggande, personal, hotellrum och så vidare och vidare – som nu "vaskas".

Det är trist, men sunt att salongen ställdes in. Och trots allt tror jag att det blir en salong nästa år, det skulle ha blivit 90-årsjubileum, men det för att anstå till nästa år.

Bilarna kommer vi att få se någon annan gång, någon annan stans.

När blir det premiär för Koenigsegg? Vi vet inte, men vi lovar att rapportera!