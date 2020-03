Genèvesalongen blir av – alla presskonferencer sänds digitalt

The show will go on – Genèvesalongen kommer att genomföras som planerat, men med den stora skillnaden att inga journalister kommer att vara på plats, inte heller några vanliga besökare.

Däremot kommer alla bilföretag genomföra sina presskonferenser som planerat – och vi kommer att rapportera allt viktigt som visas upp. Exempelvis Koenigseggs nya bil som ska visas 14.00 i morgon.

Men redan 8.15 i morgon bitti drar showen igång med BMW, som följs av Seat, AMG, Mercedes, Skoda, VW, Bentley, McLaren…

Missa inget – vi kommer att uppdatera så snart något spännande händer!