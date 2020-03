Nu höjs trängselavgiften i Stockholm igen

Idag blir det ännu dyrare att köra bil i Stockholm. Maxpriset för en passage har höjts till 45 kronor. Maxavgiften är 2.970 kronor per månad

Foto: Kurt Qvist/CC

Den 1 januari infördes nya avgifter för trängselskatten i Stockholm. Tiden för när skatt tas ut utökades och året delades upp i två säsonger. Från och med 1 mars råder högsäsong med 45 kronor som högsta pris för en passage och max 135 kronor per dag.

En månad med 22 arbetsdagar innebär det 2.970 kronor i trängselskatt. Dessutom kommer avgift tas ut under fler timmar per dygn och under fler dagar per år.

Högsäsongen varar fram till dagen före midsommar, samt mellan 15 augusti och 30 november.

Från den 1 januari börjar trängselskatt tas ut klockan 06.00 på istället för 06.30.

– Egentligen är det inte kön mellan sex och halv sju som är så farlig. Men trafiken under den halvtimmen bygger upp köerna i korsningar uppströms från flaskhalsen och då börjar köerna växa väldigt snabbt, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket till DN.

Trafikverket har utvärderat de första veckorna med trängselskatt från klockan sex på morgonen. Utvärderingen visar att vissa trafikanter har ändrat sina restider. Trafiken under morgonrusningen har dessutom minskat något, även om den effekten är svår att särskilja från generell trafiktrend.

– Det här är resultatet av vår första mätning från de två första veckorna i januari. Vi gör uppföljande mätningar där vi kan följa utvecklingen av effekterna. Trots att underlaget än så länge är litet, så kan vi se att effekterna var de väntade, och att trafikanterna väljer att resa vid andra tider, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Andra förändringar är att det även tas ut trängselskatt dagarna innan långfredag, Kristi himmelfärdsdag, samt alla helgons dag. Valborgsmässoafton och dagen före nationaldagen blir betaldagar om de infaller på en vardag.

Juli har varit avgiftsfritt, men det ändras nu då trängselskatt kommer gälla också under den första veckan i juli.

Enligt Trafikverket ska dessa höjningar ge ett tillskott på minst 325 miljoner kronor som ska gå till att finansiera ny kollektivtrafik.

En person som maxar trängselskatten varje arbetsdag i Stockholm får betala nästan 34.000 kronor om året.

Trängselskatt i innerstaden (från 1 januari 2020)

Tid Lågsäsong Högsäsong 6:00–6:29 15 15 6:30–6:59 25 30 7:00–8:29 35 45 8:30–8:59 25 30 9:00–9:29 15 20 9:30–14:59 11 11 15:00–15:29 15 20 15:30–15:59 25 30 16:00–17:29 35 45 17:30–17:59 25 30 18:00–18:29 15 20

Trängselskatt på Essingeleden (från 1 januari 2020)

Tid Lågsäsong Högsäsong 6:00–6:29 15 15 6:30–6:59 22 27 7:00–8:29 30 40 8:30–8:59 22 27 9:00–9:29 15 20 9:30–14:59 11 11 15:00–15:29 15 20 15:30–15:59 22 27 16:00–17:29 30 40 17:30–17:59 22 27 18:00–18:29 15 20

Källa: Transportstyrelsen