Priset på bensin och diesel rasar

Priserna på drivmedel har gått från långsamt nedåtgående till att rasa. Orsaken är en konflikt mellan Opec-länderna och Ryssland.

Världsmarknadspriset på olja sjönk med 30 procent efter helgen, den största prisnedgången på 20 år. Ett fat Nordsjöolja kostar 36 dollar - ett prisras med 20 procent sedan i fredags. Den amerikanska WTI-oljan ligger just nu under 32 dollar. Priserna kan snart nå under 30 dollar, tror experter.

Bakom det hastiga prisfallet ligger att Saudiarabien kraftigt sänkte sina priser på olja efter att förhandlingar mellan Ryssland och de fjorton Opec-länderna strandat. Tanken med förhandlingarna var att gemensamt sänka oljeproduktionen då efterfrågan minskat till följd av Coronaviruset.

Prisraset på olja har tillsammans med oron för Coronaviruset gjort att världens börser sjunkit. Stockholmsbörsen sjönk med sju procent när handeln inleddes under måndagen