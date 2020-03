Nya Audi A3 kommer i april – här är de svenska priserna

Nya Audi A3 Sportback gör debut i bilhallarna i slutet av april. Här är de svenska priserna.

Foto: Audi

Den fjärde generationen av Audis tredje bäst säljande modell, A3, anländer till svenska bilhandlare i slutet av april. De bensin- och dieseldrivna varianterna är först ut medan mildhybrider, laddhybrider och gasdrivna bilar kommer senare under året.

Det är redan nu möjligt att beställa en bil med ett av de tre först släppta motoralternativen. Man kan då välja på följande:

35 TFSI 150 hk Proline, 6-växlad manuell: från 277 000 kronor

30 TDI 116 hk Proline, 6-växlad manuell: från 287 000 kronor

35 TDI 150 hk, Proline Advanced, automat: från 339 500 kronor

35 TFSI 150 hk Proline kan även privatleasas för 2.995 kronor i månaden.

Under våren tillkommer även 35 TFSI 150 hk S tronic med 48-volts mildhybridteknik och "cylinder on demand" som ska spara upp till 0,4 liter/100 km. Under sommaren kommer 30 TFSI 110 hk manuell samt gasdrivna g-tron och den sportigare Audi S3. Senare i år lanseras även laddhybriden TFSI e och 40 TFSI 190 hk automat.

Svenska bilar är standardutrustade med bland annat LED-strålkastare, 2-zons klimatanläggning, Audis digitala mätartalva, farthållare samt diverse säkerhetsutrustning som autobroms, filhållningsvarning, undanmanöverassistent och parkeringssensorer.

