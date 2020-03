Geely återhämtar sig efter corona-avbott – bekämpar virus med värmekameror

Medan corona-utbrottet tvingar europeisk bilindustri att stänga ned verkar Kina vara på bättringsvägen. Hos Geely är all personal på plats, men på arbetsplatserna råder strikta regler för att hindra smittospridning.

Det är mörka tider för Europas bilindustri just nu, efter att ett eskalerande utbrott av det nya coronaviruset tvingat en majoritet av kontinentens bil- och bildelsfabriker att tillfälligt stänga ned produktionen.

Men medan situationen blir allt mer kaotisk i Europa och USA verkar Kina, där utbrottet först startade, i alla fall tillfälligt ha fått kontroll över spridningen av viruset. Mycket få nya fall rapporteras i Kina, och av dem ska samtliga enligt uppgift vara smittade personer som rest in i landet. I veckan kom nyheter om att även människor i Wuhan, som tidigare satts i karantän under drakoniska former, fick komma ut igen och dörrar till lägenhetshus som tidigare svetsats igen åter öppnades.

Även industrier och företag håller på att återhämta sig. Hos den stora biltillvekraren Geely är all personal tillbaka, och deras fabriker är igång igen efter att ha legat nere en period. Fabrikerna går dock på halvfart än så länge eftersom försäljningen fortfarande går trögt, skriver Automotive News.

Men saker och ting är inte som de brukar på arbetsplatserna. I en bloggpost på Geelys hemsida berättar företaget om de fascinerande strikta rutiner företaget infört för att hindra smittospridning mellan de anställda. Innan personalen över huvud taget får komma in på arbetsplatsen leds de genom tält där värmesökande kameror mäter temperaturen på alla som passerar. De som är för varma tros ha feber och leds omedelbart bort till isolering och undersökning. De som klarar sig genom värmeskannern får sin temperatur kontrollerad ytterligare två gånger under arbetsdagens gång.

Vidare har de anställda att rätta sig efter stränga krav om att stå en meter från varandra i matkön på lunchen. Flaskor med handsprit är utplacerade överallt i lokalerna. I hissarna, som tidigare inte fick användas alls, finns det nu restriktioner om hur många som får åka samtidigt. Pappersnäsdukar och handsprit finns tillgängligt för den som ska trycka på hissknappen. Stora möten är förbjudna. Nya munskydd delas ut var åttonde timme, och personalen uppmanas att ha dem på sig hela tiden. Men arbetet fortgår, och fabrikerna står inte stilla.

Det är visserligen lättare att kontrollera människors beteenden och rörelser i en stenhård diktatur som Kina, där fri vilja och integritet är underordnat statlig policy. Många av de åtgärder som vidtagits i Kina är helt otänkbara i friare delar av världen. Men Europas bilfabriker kan kanske ändå ta lite lärdom av Geely när det gäller att hålla koll på coronaviruset?

