Bil Sweden: ”Vi kommer att kickstarta Sverige!”

Sveriges fordonsindustrin har drabbats hårt av coronakrisen. 62.000 av de 67.000 som är anställda på landets tre fordonstillverkare har varslats. Det betyder att Scania, Volvo Cars och AB Volvo har dragit hårt i handbromsen. Det är bara Koenigsegg och NEVS som inte permitterat, enligt Mattias Bergman.

Landets underleverantörer sysselsätter 93.000 personer och enligt Mattias Bergman finns det en uppenbar risk att hälften kommer att permitteras eller varslas inom kort. Det här är farligt för ekonomin eftersom fordonsindustrin står för 15 procent av varuexporterna och 20 procent av industriinvesteringarna. Generalagenter med hög belåningsgrad eller svag balansräkning kan råka illa ut, liksom många mindre företag.

Men allt är inte nattsvart.

- Sverige ligger långt framme när det gäller onlinehandel, både för nya och begagnade bilar. Dessutom är Sverige ett av få länder i Europa som inte har stängt bilåterförsäljare och verkstäder. Man kan fortfarande köpa bil och få den servad. Att hålla igång konsumtionen är mycket viktigt. Det är dessutom avgörande att vi håller igång reparationer och service av bilar som är kritiska för samhället. Att reservdelar kommer fram.

Det som gör mig hoppfull är att vi på Bil Sweden har en tät och mycket positiv dialog med regeringen som lyssnar bra. När smittspridningen minskar kommer vi att ha ett bra förslag på åtgärdspaket som kickstartar Sverige! Förhoppningsvis redan i april.

auto motor & sport tycker till

Det är lätt att drabbas av panik – både för Corona och ekonomisk härdsmälta. Men vi ska inte göra det värre än vad det är, inte överdriva farorna.

Det är självklart mycket viktigt att göra det vi kan för att förhindra smittan; tvätta händerna, hålla avstånd, arbeta hemma om det går, inte gå ut om vi är sjuka, absolut inte besöka personer i riskgrupper. Lyssna på experterna. Gör vi detta är risken för smitta mycket låg.

Att Sverige går sönder på grund av arbetslöshet och konkurser är på sikt kanske ett större hot än smittan. Därför tror jag att det är viktigt att alla som har jobben kvar och en fungerande ekonomi fortsätter att leva så mycket som möjligt som vanligt och konsumera.

Jag har stöttat de lokala restaurangerna under den här tiden, tagit take away mest varje kväll, och även handlat i lokala affärer. Jag har också funderat på vad jag vill ha eller behöver köpa och ”stödköpt” saker som jag kanske inte riktigt behöver, som senast ett sommarduntäcke. Kan nog bli skönt i sommar – så varför inte köpa redan nu?

Håller vi igång konsumtionen, fortsätter vi att drömma, blir de ekonomiska effekterna lite mildare. Kanske kan man göra ett riktigt bra bilklipp just nu? Nya vårkläder. En resa till i höst. En prenumeration. Uppdatera hemmet för att göra hemmarbetet bättre. Ut och surfa, varför inte besöka en bilhall?

Stödköp – men sluta storhamstra toalettpapper – den typen av konsumtion driver oro.

Det kommer att bli bra och det känns tryggt att industri och regering har en tät dialog och att alla gör vad de kan. Kristider kan ta fram det bästa i oss, sammanhållning, medmänsklighet och framtidstro.

Till sist ett stort tack till alla som jobbar inom sjukvård och andra mycket viktiga yrken, som är där ute och gör allt ni kan för att ta hand om sjuka och ser till att samhällets basfunktioner fungerar.

Alrik Söderlind