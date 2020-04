Oviss framtid för Top Gear Sverige efter Adam Alsings död

Hela första säsongen av Top Gear Sverige är inspelad. Efter programledaren Adam Alsings bortgång i covid-19 är det oklart vad som händer med programmet.

Adam Alsing tillsammans med Tony Rickardsson och Marko ”Markoolio” Lehtosalo. Foto: Discovery Networks Sweden

Som de flesta känner till bygger Top Gear-konceptet på tre programledare som testkör bilar och tävlar mot varandra. I den svenska upplagan leds programmet av den rutinerade programledaren Adam Alsing tillsammans med speedwaystjärnan Tony Rickardsson och artisten Marko "Markoolio" Lehtosalo.

Inspelningarna gjordes runt om i Norden. Trion körde bland annat snabba sportbilar i den norska OS-orten Lillehammer och nostalgiska 80-talsbilar i Köpenhamn. Studioinspelningarna gjordes på Ring Knutstorp i Skåne.

Planen var att börja sända den första säsongen under våren, men nu är det oklart vad som ska hända med de färdiga avsnitten.

– Hela säsongen är inspelad redan, men det är inte riktigt tid att prata om framtida produktioner just nu, utan vi vill i lugn och ro prata med alla berörda parter och där ingår ju vi som sändande bolag, produktionsbolaget, de medverkande och så klart även familjen för att komma fram till hur vi ska göra med det här. Sedan får vi återkomma när vi har ett besked", säger Discoverys kommunikationschef Daniel Lagerqvist till Aftonbladet.

Daniel Lagerqvist säger också att han inte vet om programmen någonsin kommer att sändas.

I ett pressmeddelande som gick ut i september från Discovery Networks uttalade sig Adam Alsing om sin medverkan i Top Gear Sweden.

– Det här är ett drömprogram för mig, jag har sett alla avsnitt av "Top Gear" sedan det startade och jag älskar verkligen allt.

Programseriens populäritet gjorde att Top Gear tog sig in i Guiness rekordbok som världens mest sedda aktualitetsprogram 2013. Top Gear-programmen har sänts i över 200 länder och under åren har världsstjärnor som Will Smith, Cameron Diaz och Rowan Atkinson gästat programmen.