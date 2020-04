Oljepriset störtdyker - lägsta genom tiderna

Oljepriset har på kort tid rasat ner under noll kronor fatet till en historiskt låg nivå.

Foto: Richard Hamilton Smith / Getty Images

Trots att de oljeproducerande länderna kom överens under påskhelgen om att begränsa produktionen av olja rasade priset på amerikansk råolja under måndagen. Under en tid nere på mer än minus 37 dollar fatet.

Förklaringen är att lagren är proppfulla och efterfrågan är närmast obefintlig.

– Det är helt tokigt, det betyder att producenterna nu är villiga att betala för att bli av med sin olja, säger Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea till DN.

Den amerikanska oljan kallas WTI-olja, West Texas Intermediate. Sista dagen för att beställa olja som ska levereras i maj var idag, men ingen ville köpa.

Det går inte heller att stoppa produktionen av olja, bara att minska den. Oljekällan kan ta skada om produktionen stoppas. Nu när oljelagren i USA är fyllda efter oljekriget är det ont om köpare av amerikansk olja.

Produktion av amerikansk WTI-olja.

Inget större prisfall på bensin och diesel i Sverige

Fallet får troligen ingen större konsekvens på den svenska marknaden och priset på drivmedel.

– Det svenska bensinpriset hänger samman med priset på den så kallade Brent-oljan och det faller inte lika dramatiskt. Men på marginalen kan även svenska bensinpriset sjunka lite ytterligare, säger energianalytikern Samuel Ciszuk till Aftonbladet.

Brentolja är en typ av råolja med lägre svavelhalt som utvinns ur Nordsjön. Även om det finns en viss efterfrågan på bentolja så är även det priset rekordlågt. Imorgon tisdag startar handeln startar med bentolja som levereras i juni.