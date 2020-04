Effektivare bötfällning via app

Polisen inför en app som utfärdar digitala ordningsböter. Syftet är att effektivisera och öka rättssäkerheten

Med en underskrift på skärmen erkänns brottet och en inbetalningskort skickas automatiskt ut. Foto: Polisen

Till sommaren kommer den nya appen "Ordningsbot" att finnas tillgänglig för alla poliser i landet. Flera polisregioner i landet är redan igång med den nya appen. Över 98 procent av alla ordningsböter som utfärdas rör trafikbrott.

Appen är fullt fungerande, men nya funktioner kommer att läggas tid. Tanken är att appen ska innehålla 1.600 olika brottskoder. Det innebär att poliserna slipper ha med sig en pärm med alla brottskoder och lägga tid på att leta i den.

Det räcker med att ange personnumret hämtas adressuppgifterna automatiskt upp från folkbokföringsregistret. på så sätt snabbas processen upp och risken för felskrivning minskar. Foto: Polisen

Genom att ange personnumret får polisen upp uppgifter om den som ska bötfällas. Det innebär att polisen på plats slipper fylla in person- och adressuppgifter manuell, något som är en felkälla. Det innebär också att de slipper skicka in blanketterna vars uppgifter sedan ska matas in manuellt, vilket är ytterligare en felkälla.

Färre felkällor ökar rättssäkerheten. De nya digitala rutinerna spar också tid.

Foto: Polisen

Precis som tidigare erkänns gärningen genom en underskrift, men nu i appen. Efter underskrift skickas ordningsföreläggandet till polisens datasystem där det registreras. Därefter får föraren ett inbetalningskort hemskickat och kan betala böterna.

Framöver kommer det att bli möjligt att betala direkt på plats eller via webbplatsen polisen.se.

Appen har utvecklats av Polismyndigheten utan hjälp av externa företag eller myndigheter. Polisen har också en app för trafikinspektioner som heter "Flygande inspektion".