Mazda 3 Turbo avslöjad – 232 hk/420 Nm och fyrhjulsdrift

Mazda Mexiko har nu avslöjat den nya turboversionen av Mazda 3 i förtid. Den enligt alla indikationer Amerika-exklusiva modellen visas upp efter att det ryktats länge om en pånyttfödelse av den utgångna GTI-modellen Mazda 3 MPS.

Mazda Mexikos vd Miguel Barbeyto med nya Mazda 3 Turbo. Foto: Mazda Mexico/Youtube

Kombinationen minsta bil med störst motor är en gammal favorit. Nu tar Mazda till greppet och erbjuder sin utmanare i golfklassen, Mazda 3, med den 2,5 liters turboladdade fyra de tidigare främst reserverat för sina suvmodeller.

Mazda Mexiko la under fredagen ut en video på sin Youtubekanal där generalagentens högste chef, Miguel Barbeyto, visar upp den nya modellen och dess specifikationer. Amerikanska medier har kallat videon för en läcka eftersom Mazda USA tidigare gått ut med att avtäckningen är planerad till den 8 juli.

Den amerikanska bilsajten Jalopnik avslöjade modellens existens i juni med hänvisning till en anonym källa med tillgång till märkets digitala säljstöd. Läckan inkluderade en lista över nya modellkoder, varav en verkade referera till modellen.

Effekten ska ligga på åtminstone 232 hästkrafter och 420 newtonmeter. Det är färre hästkrafter än vad vi numer är vana med i GTI-klassen. Däremot är vridmomentet bättre än flera konkurrenter i klassen, till exempel Hyundai i30 N (353 Nm) men även kommande VW Golf GTI (370 Nm) och kommande Toyota Yaris GR-Four (360 Nm) som förvisso är både mindre och lättare.

Specifikationer från Mazda Mexikos video. Foto: Mazda Mexico/Youtube

Mazda har sedan tidigare erbjudit den turbomatade versionen av sin "stora" 2,5 liters fyrclindriga Skyactiv-G motor på den amerikanska marknaden i framförallt större modeller som familjebilen Mazda 6 och suvmodellerna CX-5 och CX-9.

Det ska noteras att Mazda USA listar två olika effektnivåer för motorn i de modellerna beroende på vilken sorts bränsle de körs på: med motsvarande 98 oktan i tanken ökar effekten till 250 hästkrafter.

Utrustningsnivån är hög för Mazda 3 Turbo som utifrån Mazda Mexikos video verkar komma i motsvarande högsta utrustningsnivån på svenska marknaden, Cosmo. Bland utrustningen återfinns svarta 18-tumsfälgar, automatisk ledbelysning, Bose ljudsystem och en sexväxlad automatlåda. Inget nämns om något manuellt växellådsalternativ.

GTI-modellen Mazda 3 MPS varade i två generationer 2007–2013. Bilden visar den senare.

Slutet för de seglivade MPS-ryktena?

Det har ryktats länge att Mazda 3 ska få en GTI-version igen, och att den dessutom kommer vara fyrhjulsdriven till skillnad från föregångaren. När Mazda 3 Turbo nu till slut visas upp, om än i klart mildare version, kanske det innebär slutet för ryktena.

De föregående två generationer av modellen erbjöds i en version kallad MPS, eller Mazda Performance Series, på den svenska marknaden. Effekten låg på 260 hästkrafter och 380 newtonmeter som skickades till framhjulen. Internationellt namngavs modellen istället efter märkets racingdivision, Mazdaspeed.

2014, ett år efter att modellen gått i graven, kunde ams rapportera om att flera medier uppgett att en ny MPS-version med 300 hästkrafter och fyrhjulsdrift var på gång. Då påstods det att lanseringen skulle ske 2016, men så blev det alltså inte.

Europalansering osannolik

Mazda måste just nu arbeta för att få ner snittutsläppen för hela sitt modellprogram. 2021 måste märkets snittutsläpp ligga på 94,6 gram koldioxid per kilometer för att undvika miljardböter från EU. Därför har märket introducerat en elbil, MX-30, och även hybridteknik i sina övriga modeller via ett allt närmre samarbete med Toyota som inleddes 2015.

Mazda 3 säljs idag endast som framhjulsdriven mildhybrid på den svenska marknaden med två olika 2 liters bensimotorer: antingen vanliga Skyactiv-G på 150 hästkrafter eller innovativa Skyactiv-X med kompressionständning på 180 hästkrafter.

Ams har sökt Mazda Sverige för en kommentar och uppdaterar artikeln när vi har fått en respons. Mazda USA väntas hålla en officiell lansering av modelluppdateringen den 8 juli.

Uppdatering kl 16:40: Mazda har inga planer på att EU-homologera 2,5 Turbo-motorn, säger Johan Lagerström, PR- och produkansvarig på Mazda Sverige till ams.

– Vi fokuserar hårt på att få ner det genomsnittliga CO2 utsläppet inom EU, och en sådan motor skulle ge motsatt verkan.

Se videon från Mazda Mexiko

