Många kör för fort förbi vägarbeten – polisen drar in rekordmånga körkort

Efter att en vägarbetare blev påkörd under försommaren har polisen trappat upp hastighetskontrollerna i Göteborgsområdet – och dragit in 100 körkort på bara åtta dagar. Samtidigt visar en enkätundersökning att 4 av 10 svenskar menar att andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten.

Foto: Svevia

Att bilisterna kör för fort förbi vägarbeten har varit ett problem länge. Redan 2017 skrev Maskinentreprenörerna och Seko, Service- och kommunikationsfacket ett öppet brev till regeringen där de kräver fartkameror vid vägarbeten för att skydda personalen som jobbar där.

Ämnet är fortfarande aktuellt nu, tre år senare. En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Svevia nyligen visar att endast 57 procent av de tillfrågade anser att deras medtrafikanter sänker hastigheten vid ett vägarbete. Svevia skriver i ett pressmeddelande att det innebär att "hundratusentals trafikanter varje dag passerar vägarbeten i alltför hög hastighet".

– Jag är tyvärr inte förvånad över resultatet. Det visar tydligt att alltför många trafikanter inte förstår att deras agerande kan vara skillnaden mellan liv och död. Så här får det inte fortsätta – det måste vara säkert att arbeta på och vid vägar, säger Olle Öberg, chef för division Drift, Svevia.

I början av sommaren blev en vägarbetare påkörd vid Hovåsmotet på länsväg 158 söder om Göteborg. Det har fått trafikpolisen i region Väst att intensifiera sina hastighetskontroller specifikt kring vägarbeten. Det har gett resultat – på åtta dagar har polisen dragit in över 100 körkort och delat ut böter till 146 personer. Sedan årsskiftet har polisen i region Väst klippt över 400 körkort. Det kan jämföras med 2019, då 170 körkort drogs in under hela året i området.

Att så många körkort dragits in visar att en stor del av hastighetsöverträdelserna är grova.

– De förseelser vi ser nu handlar inte om mindre hastighetsöverträdelser, utan om förare som kommer upp i 50–60 kilometer över tillåten hastighet. Vid majoriteten av de kontroller vi har gjort i sommar har vi fått omhänderta förarnas körkort, säger trafikpolisen Martin Petersson i ett pressmeddelande.

Att folk kör så långt över hastighetsgränsen kan ha att göra med trafiken har varit glesare under coronatiden.

– Vid glesare trafik ökar fortkörningen markant. Det handlar inte om de små fortkörningarna med 10–15 kilometer för fort, säger polischef Anders Schääf till P4 Göteborg.

Samtidigt visar Kantar Sifos undersökning att 92 procent av de tillfrågade kommer att ta bilen till sitt semestermål i sommar. Även det oroar Svevia, som har många arbetare ute på vägarna.

