T50 by Gordon Murray Automotive – McLaren F1:s riktiga arvtagare

Den förre F1-designern och mannen bakom den legendariska bilen McLaren F1, av många ansedd som världens främsta "drivers car", Gordon Murray har släppt en ny skapelse. T50 heter modellen och är utrsustad med en 3,9 liters V12:a med varvstoppet vid 12.100 rpm och en manuell växellåda. Lägg därtill att bilen väger mindre är en Volkswagen Up GTI.

Designen på T50 är ganska odramatisk i den bemärkelsen att den inte har några stora vingar eller sylvass splitter. Det mest iögonfallande är den fläkt som sitter i aktern. Många tänker säkert på den fläkt som fanns på F1-bilen Brabham BT46, som Gordon Murray också ligger bakom. Gordon Murray själv berättar dock för Autocar att fläkten på Brabham BT46 sög fast bilen vid marken "som en dammsugare", medan fläkten på den nya T50 istället förstärker effekten av diffusorn med 12,5 procent.

Invändigt är det samma sätesuppsättning som i McLaren F1 – förarstolen i mitten och två passagerarsäten snett bakom på varje sida. En för många glädjande detalj är att det, till höger om förarstolen, sitter en manuell växelspak. En av Gordon Murrays käpphästar är att till varje pris involvera föraren i körningen. En sexstegad manuell växellåda var således det enda alternativet.

Varje T50 kommer vara unik så till vida att den kommer att anpassas till sin köpare. Alla 100 lyckliga som kan och får lägga väntarna en T50 kommer att bjudas in till fabriken för att skräddarsy sin bil. Detta för att stolens utformning, rattens position och pedalerna ska passa perfekt för varje enskild köpare.

Cosworthmotor som varvar till 12.100 varv

Uppdraget att utveckla motorn till T50 lämnade Gordon Murray Automotive till Cosworth. Resultatet blev en 3,9-liters V12:a som ger 663 hästar och 467 Nm. Enligt Cosworth ska denna motor ha den snabbaste responsen, högst varvande och vara den lättaste V12:an byggd för att köras på allmän väg. Ett kvitto på att den har snabb respons är att motorn kan gå från tomgång till varvstoppet vil 12.100 varv på smått otroliga 0,3 sekunder.



"En motor måste ha de rätta egenskaperna: Blixtsnabb respons, fantastiskt ljud, uppmuntrande effektleverans, varva fritt och den måste vara en sugmotor. Lägger man ihop dessa egenskaper så kunde motorn i T50 inte vara något annat än en V12:a säger Gordon Murray.

Växellådan är som sagt manuell med sex steg, varav är de första fem ligger tätt för snabb acceleration och den sjätte är betydligt längre för högre toppfart och mjukare gång vid motorvägskörning.

Väger under ett ton



T50 väger in på det i sammanhanget ejderdunslätta 986 kilo. För att sätta det i perspektiv väger en McLaren P1 1.547 kilo, Porsche 911 GT3 RS 1.430 kilo och McLaren F1 1,138 kilo. T50 by Gordon Murray Automotive är till och med lättare än en Volkswagen Up GTI, som väger strax under ett ton, 997 kilo.

Liksom många andra superbilar idag har T50 en ordentligt vridstyv monocoque i kolfiber som endast väger 150 kg.

T50 by Gordon Murray Automotive ska börja levereras under inledningen av 2022. Priset? 27 miljoner ex. moms. Det priset lär dock stiga i enlighet med utbud/efterfrågan.

Wow. 33 Gasa 1 Bromsa