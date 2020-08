Toppbetyg för Volvo i tekniktest – vinner över BMW och Mercedes

Storslam för Volvo i en teknikundersökning där Tesla inte deltog.

Amerikanska ägare gillar uppenbarligen tekniken i Volvos bilar.

Det amerikanska marknads- och analysföretaget JD Power har undersökt vilka nya innovationer som de amerikanska ägarna uppskattar mest respektive minst, samt vilka av dessa som skapar mest problem när man använder dem. Underökningen hade 82.527 deltagare och avser bilar med årsmodell 2020 som ägarna har ägt i 90 dagar.

I pressmaterialet från JD Power står att det ägarna uppskattar allra mest är "ett extra par ögon", eller hjälpsamma kameravinklar. På den andra änden av skalan, de som ägarna uppskattar och använder sig av minst finns rörelsestyrning, alltså exempelvis höja eller sänka ljudet med en viftande handrörelse.

I undersökningen kunde JD Power konstatera att det finns en skepsis gentemot bilars självkörande hjälpmedel. De allra flesta som deltagit i undersökningen uppger visserligen att de både gillar och använder sig av systemen, men att de inte litar på dem fullt ut.

Volvo får alltså högst Innovation Index av alla med en poäng på 617 av 1.000 möjliga. Noterbart är att Tesla inte är med i undersökningen eftersom de i 15 delstater förbjuder JD Power från att kontakta Teslaägare. Men i 35 delstater får de det och baserat på de betygen får Tesla ett Innovation Index på 593.

Slow and steady wins the race, brukar man ju säga och i detta fall kanske man kan använda sig av just det. Volvo är nämligen inte bäst i någon av i någon av de fyra kategorierna: Convenience, emerging automation, energy and sustainability och infotainment and connectivity.

Volvo alltså bäst ibland premiummärkena, och bland de som JD Power kallar för "Mass Market"-bilar är det Hyundai som får högst betyg med ett Innovation Index på 556.

Här kan du läsa mer om undersökningen.

